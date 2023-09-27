雙鴻、奇鋐 躍AI供應鏈雙星

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散熱模組雙鴻（3324）、奇鋐（3017）近期成為AI供應鏈的領頭羊，26日雙鴻上漲3元，奇鋐上漲16.5元，表現優於台股。

雙鴻在伺服器及VGA出貨回升，8月營收達11.86億元，年增9.7％，月增10.64％；累計前八月營收為81.34億元，年減13.05％。挾著伺服器第三季成長動能來自於水冷散熱產品，水冷板第三季出貨將倍增以及新平台陸續貢獻，9月營收成長動能將持續維持，第三季營收將雙位數季增。毛利率部分，受惠水冷產品滲透率提升幅度加速，第三季毛利率上修至21.8％，季增1.2個百分點。

市場關注的伺服器部分，雙鴻營收主要成長動能來自CSP客戶，占伺服器比重約60％，CSP客戶在第三季對新平台重啟拉貨，第四季放量。VGA/MB部分，第三季板卡進入傳統旺季，在NVIDIA RTX40系列主流中低階顯卡新品陸續推出，出貨有望回升。市場樂觀看好雙鴻2024年展望，隨景氣復甦，主要產品線NB/DT及伺服器出貨皆有望回升，其中車用及伺服器為主要成長動能。

奇鋐的伺服器散熱取得NVIDIA 3D VC認證，營運不斷走揚，奇鋐8月營收為52.51億元，年增5.5％，月增1.91％，創歷史新高，累計前八月營收為371億元，年增2.55％，AI推動伺服器快速成長，下半年營收表現有望季季增。