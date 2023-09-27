胡連、東陽 營運喊衝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國大陸乘聯會公布8月乘用車市場零售達到192.0萬輛，法人看好，新車銷售效應在政策與旺季加持下進一步發酵，以及美車市AM需求看增，帶動汽車零組件族群業績受惠，胡連（6279）、東陽（1319）營運動能可期。

中汽協近期公布8月大陸汽車銷量258.2萬輛，年增8.4％，月增8.2％，累計前八個月汽車銷量1,821萬輛，較去年同期成長8％。而8月新能源汽車銷量84.6萬輛，年增27％，市占率攀升至32.8％。

受惠大陸車市回溫，從台灣相關零組件業者8月營收表現上，也可看出業績有逐步增溫跡象。胡連8月營收較7月成長14.89％，年增率4.57％。法人看好，中國大陸新車銷售第四季仍有旺季效應，新能源汽車為主要成長動能，目前在台灣汽車零組件供應鏈中，胡連營運可望明顯成長。

東陽8月營收20.77億元，月增8.19％、年增17.53％，成長動能強勁，且新台幣維持貶勢，有助短期股價表現。市場預估，公司第三、四季營收有望逐季增長，具備短期營運動能。而受惠AM業務成長帶動，今明年營收、獲利具持續成長空間。法人表示，東陽今年受惠北美客戶庫存調整後需求回升，且通膨帶動二手車需求，以及美國前二大車險公司StateFarm從去年12月宣布擴大使用AM碰撞件，範圍從兩州擴大至全美47州，且自今年6月26日起，加州、亞利桑那州全面使用AM件，有助於東陽拓展AM業務。