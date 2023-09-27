永續高息中小股 抗壓耐震

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中小型股及大型股年化波動度

統計台灣永續高息中小型指數一年、二年或三年的年化波動度，皆小於大型股指標台灣50指數及加權指數，顛覆市場對中小型的刻板印象，布局永續高息中小股抗壓耐震，有助提升資產配置效益。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人王嘉豪表示，聯準會（Fed）9月雖然維持利率不變，但可能維持高利率更長一段時間，立場較先前市場預期的更為鷹派，導致近期台股隨美股回檔，預期短線震盪幅度將加大，操作上宜選擇波動較低的族群，布局永續高息中小型ETF可提升資產配置效益，是目前資金最佳避風港。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但具備成長性高的優勢，中長期股價爆發力強，且因為產業多元化，具分散風險效果；且股權較為集中、籌碼較穩，部位加入中小型股，將有助於降低波動度。

今年以來台股多頭由AI題材領銜，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI股漲多回檔，但中長線成長趨勢不變，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中於小型股仍具有較大的上檔空間。

永豐低碳高息ETF（00930）經理人張怡琳認為，過去企業經營以「利潤最大化」為目標，但隨著節能減碳、永續議題受到全球重視，企業不得不正視碳稅增加經營成本，甚至是不減碳拿不到國際訂單等困境，低碳能力成為未來企業必須擁有的基本營運能力，因此投資人加碼高股息ETF之際，宜將低碳特性列入重要條件。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志強調，高股息ETF在台灣儼然已成為打造未來現金流，不可或缺的最佳投資工具，儘管台股近期走勢偏弱，但對存股族而言，反而是利多。存股除觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，若能精準參與台灣企業當年度已宣告之高息，並將獲利能力納入考量，以選出能兼顧高息與穩定成長特性之ETF來因應市況變化，更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。