搶中秋變盤財 台股基金逢回撿便宜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股基金今年來績效表現

中秋變盤機率高，現在進場台股時點到，據證交所統計，過去十年來，台股中秋節前五日平均下跌機率達7成、後五日平均上漲機率達7成。法人強調，中秋後變盤上漲機率高，現階段雖然美公債殖利率衝高，影響科技股評價，台股也跌破半年線，但指數仍維持年線向上，吸引投信法人趁大盤回檔積極找尋價值題材挖寶，可趁中秋變盤前布局台股基金搶搭「中秋變盤財」。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，中秋節後緊接10月第四季開始，時間上接近法人觀察上市櫃各家企業季報表現，搭配9月營收公布，各家公司也都陸續釋出明年營運展望，雖然美國利率維持高又長政策底定，造成美公債殖利率衝高影響科技股評價，但台股已反映聯準會利率消息，預期台股10月以個股表現為主。以AI主流族群來看，從9月開始AI晶片和產能已陸續開出，法人對即將公布的9月營收、季報預期較偏正面，選股以具實績或評價相對低的AI族群為首選。

安聯投信台股團隊認為，大方向仍看好AI伺服器相關，但更需進一步檢視個別受惠程度與潛在成長契機，目前距離10月、11月第三季財報與產業展望等訊息揭曉仍有一段時間，建議投資人在等待新數據與評價面調整同時，也可就趨勢題材相對明朗的主題如AI、綠電與工具機等做逢低擇優布局，參與中長期獲利機會。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文分析，預期第四季台股能有倒吃甘蔗的情況，逢回即是買點，建議投資人可逐步以台股基金布局。