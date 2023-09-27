台南One Piece海潮慶典 海賊揪團出發

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繼上回台南安平遊憩碼頭出現高達10公尺的迪士尼經典角色米奇、米妮，造成現場民眾瘋狂搶拍，這回由最帥最酷的航海王千陽號帥氣登場。1624年台南正式加入全球大航海時代的行列，台南市政府觀光旅遊局為慶祝2024年台南400年首部曲，與東映動畫攜手合作，在安平遊憩碼頭舉辦「One Piece海潮慶典」活動，於9月8日至10月29日台南安平遊憩碼頭盛大展出，12公尺高、Q萌可愛的航海王千陽號就矗立在碼頭前，還有可愛彩色喬巴超人帽氣球、多款大型航海王人物背景拍照牆、夜間燈光秀，讓遊客狂拍到不行，現場還有期間限定航海王主題快閃店，好多可愛魯夫、喬巴伴手禮可採購，航海王迷千萬別錯過。

「One Piece海潮慶典」於台南安平遊憩碼頭盛大展出，現場有12公尺高巨型千陽號、彩色喬巴帽、各式航海王背景拍照牆及主題快閃店，好逛好拍又好玩，航海王迷千萬別錯過，現場最吸睛的莫過於12米高巨型千陽號，在安平遊憩碼頭感受海風與熱情陽光的洗禮，五座喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP也同時在現場亮相，一定要來一張合影的，還有多款大型航海王人物背景拍照牆，航海王迷趕緊拍起來。

一旁還有期間限定航海王主題快閃店，販售許多限量周邊美食與商品，包含壓克力鑰匙圈、壓克力胸章、紀念杯、爆米花、棉花糖、霜淇淋等等，拍完照不要忘了來快閃店購買紀念品帶回家。

千陽號陸上氣球燈光秀，周日至周四18：00～20：00；周五至周六18：00～21：00，燈光秀每30分鐘一次、每次5分鐘。航海王主題快閃店，周一至周四12：00～20：00、周五12：00～21：00、周六10：00～21：00、周日10：00～20：00。