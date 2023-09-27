2023海宴水產精品評選 20項獲獎

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農業部漁業署推動國產水產品精緻化、精品化已邁入第10年，今年的「海宴水產精品」評選活動經評審嚴選出20項水產精品，都是通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO22000 等至少一項以上驗證的產品，且原料使用涵蓋海洋捕撈及在地養殖的國產水產。其中東港豐水產的「豐鮪有魚禮盒組」囊括了黑鮪魚肉香腸、午仔魚、虱目魚、龍膽石斑魚等多元且優質的水產。

農業部漁業署長張致盛表示，今年從上百件參賽產品中，嚴選出20項健康安全、創新多元的水產精品，有興趣購買的消費者，可自即日起至9月30日止，至電商購物平台「鱻魚購─海宴水產精品專區」訂購，為即將到來的中秋佳節「鱻」備禮，這段期間下訂還可參加抽獎，有許多精美好禮等著您來拿！

此外，因應民眾對即食水產品需求提升，市場趨勢已朝加工處理、加熱烹調、調理應用等技術轉型，使得此次加工製品選拔更為激烈，評審們依市場需求、創新製程等角度嚴格品評下，特選出三項創新精品獎。

得到創新精品獎的水產加工品：一、專業比例調和百香果汁及魚鱗萃取物，製成風味質感兼具的全鱗淬膠原蛋白吸凍飲。二、大宗養殖的虱目魚為原料，將台南古早風味全面發揮，完美呈現在地文化特色的西瓜綿虱目魚。三、高壓滅菌處理，搭配生米穀粉擠壓造粒製備，另保留石斑魚肉塊綿密口感的龍膽石斑魚粥，這三項產品均獲得全體評審委員一致推薦。

今年獲選的20家廠商推出水產精品中，值得推薦包括壬子國際公司的外銷日本帝王鰻豪華綜合禮盒組、宏洋冷凍水產公司的思慕家常味─虱目魚尬鮪魚松禮盒組、台糖公司的台糖美人晶凍、溪和食品公司的海膳系列頂級醬王。