萬人洗腳暨反毒嘉年華 弘揚孝道、拚金氏紀錄

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以弘揚中華優秀傳統孝道文化，文智武德雙修，促進家庭和諧、社會安定、國家昌隆為宗旨的中華傳統文化弘揚孝道總會自成立後，即積極籌劃總統府前廣場擴大舉辦孝親洗腳及反毒活動，預定於10月14日（周六）和台北市政府、雲林縣政府、中華民國雲林同鄉總會共同主辦「臺灣的家─孝親報天恩」萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華，以團體報名50組為單位，期望號召大眾再次締造世界金氏紀錄，並呼籲國人重視傳統孝道，用實際行動表達對長輩的感恩。

「百善孝為先，孝順父母是做人的根本，包括對國家、對朋友盡忠，也是孝道的一種展現。」中華傳統文化弘揚孝道總會總會長張朝國表示：「從第一次舉辦孝親洗腳報天恩活動，即獲得各界長官、摯友和鄉親們無條件支持，所以連續舉辦了四年，直到疫情期間才暫時停辦。猶記得當初舉辦孝親洗腳活動，不僅造成全國轟動，還創下世界金氏紀錄，讓臺灣人推廣孝道的精神揚名國際。」由於疫情已趨緩，他決定恢復舉辦，並集結各界志同道合人士共襄盛舉，共同為弘揚孝道而努力。

除了舉辦萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華，中華傳統文化弘揚孝道總會亦徵選孝親楷模，徵選時程至9月30日截止，歡迎由里長推派徵選，獲選名單將於10月9日公布，並於10月14日活動當天舉辦表揚典禮。萬人洗腳、孝親楷模徵選活動詳情及報名請洽（02）2585-1322中華傳統文化弘揚孝道總會（臺北市農安街126號1樓）。