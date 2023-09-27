陸股反彈行情香 3路出擊

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上證指數表現

大陸7月政治局會議後，穩增長政策陸續推出，近期政策的持續落地和執行，逐步改善8月以來負面因素頻出導致的市場信心疲弱。投信法人強調，隨大陸逆週期政策落地發酵，經濟基本面有望好轉，陸股後市反彈行情可期。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸市場逐步由底部回升，但仍需倚靠投資者信心修復、逆週期調節政策密集落地、經濟與盈利企穩回升。類股操作上，可關注三條主線，一是科技創新，AI領域仍是今年確定的產業趨勢，關注相關的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域；二是消費復甦，具有邊際改善的食品飲料、家電、出行餐飲等；三是大陸特色估值重塑，包括能源、基建、房地產產業鏈等。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，去年以來諸多新政策及新規定陸續發布，其中在貨幣政策總量寬鬆調整是為發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支援實體經濟向上恢復；房地產政策，保持房地產融資平穩。大陸政府單位積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，A股整體估值處於全球主要市場低位，大陸市場整體估值水準在全球仍具吸引力。7月底的中央政治局會議釋放明確的穩增長信號，並強調活躍資本市場，提振投資者信心，雖然近期不排除情緒影響下，市場短期仍有波動風險，然短期回檔並非意味著反彈結束，投資者信心仍待提振，後市機會大於風險。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政強調，隨官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。選股邏輯將以未來價值型股票、小型成長股雙主線為主軸，並搭配TMT及AI數位經濟作為產業成長主題投資。

先機亞太股票入息基金產品經理廖伯修分析，大陸政府在貨幣政策方面提供額外的支持，並繼續針對房地產產業紓困，認為將會有更多的政策刺激措施。在大陸經濟增長的信心程度方面，相信5％的增長目標是可達成的，這也將對亞股有正面激勵作用。