買非投資級債 首選優質型

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境外非投資級債基金近三個月績效前五名

美國聯準會9月暫停升息，對何時緊縮利率則尚未鬆口，暗示今年仍可能再度升息，法人表示，不管利率政策如何走，皆有利債券發展，投資非投資級債殖利率雖達8％以上，但如何篩選將是重點。

聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓認為，聯準會此波升息已來到終點，由於通膨回落至目標值的過程預計緩慢，因此利率高原期會維持更久，利率政策最快要到明年第二季過後有機會轉向。除看好投資等級債券外，非投資等級債券、證券化資產及新興市場債等，都有投資機會，而且可適度緩和配置存續期間和波動。

對於非投資等級債券部分，聯博指出，在未來三年，非投資級債券到期的比重不到3成，CCC等債不到2％即將到期，由於其有具吸引力的收益水準，且基本面相對過去持穩。

目前違約企業多半集中在CCC等級債券，因此仍可適度將品質較高的BB級與B級非投資等級債券納入投資組合中，如此可以提升收益潛力。

富蘭克林投顧強調，考量企業獲利可能尚未反映高利率影響，投資於非投資級債更強調精選標的重要性，相較於股票，非投資級債風險調整後報酬較佳，可作為股市投資的替代，且現今8％～9％的殖利率水準，即便面對市場下跌，也能提供有力的下檔支撐。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧分析，即使年底聯準會決策再升息一次，可能也是升息的末班車，隨後利率維持高檔區間，使得近期美國非投資級債券殖利率達8％以上、利差達400個基本點之下，兩者皆處於長期均值水準附近，提供中長期投資者較佳切入點。

非投資等級債券部位上，雖然殖利率水準具吸引力，但對於CCC以下的低評級債券，受到經濟下行風險影響大，需要較為審慎留意，且在不同產業的信評分化也加大，將更留意優質、超跌的標的，同時可留意新興市場非投資級債券標的。