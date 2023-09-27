Fed暫停鷹式升息 股債兼備好時機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

升息步入終點資產配置建議

聯準會9月維持利率不變，投信法人表示，雖FOMC會議後市場走跌，但只要美股守穩8月低點，後市將回歸基本面表現，將是股債雙資產布局好時機，建議此時投資，掌握股債兼備原則。

保德信產品策略團隊主管葉家榮指出，聯準會暫停鷹式升息後，股市相對看好成熟市場，尤其美國強勁的基本面使企業獲利展望上調，其中醫療產業及新供應鏈更具題材優勢；新興市場則較為分歧，有望表現超前的全球半導體及AI關鍵供應鏈的台股，預料資金輪動後將重回AI產業。債市方面，隨市場風險偏好程度增加，將帶動非投資等級債的表現機會，投資等級企業債雖然市場近期呈現觀望，不過該資產具有防禦特性，亦可平衡配置。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，聯準會未來仍有升息1碼的可能，主席鮑爾在會後記者會上表示考量市場不確定性，為確保通膨穩健回落，須將基準利率長時間維持在高檔。投資操作上，在貨幣政策仍有保留觀望的空間下，市場對於政策動向的臆測，及其他因素如經濟數據表現、地緣政治變化等不確定性並存下，金融市場波動仍須提防，所幸經濟步入衰退的可能性降低，故在機會與風險並存之下，建議採股債多重資產策略來因應，既平衡投資組合波動，又能掌握不同資產表現契機。

資產布局方面，綜觀全球趨勢不難發現，數位化、去全球化、減碳化等已是國際主流，故包括具破壞式創新優勢的新科技股如AI、電動車等成長性看好；在固收資產方面，鑒於景氣落底修復，非投資級債發行企業的財務體質仍屬穩健，加上又提供誘人的利息收入，亦具有配置價值。