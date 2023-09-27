領息賺現金流 債券ETF買點到

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美國聯準會會後聲明印證債券投資人的期待，聯準會官員對年度核心通膨率的預測在第四季略降至3.7％，並預期明年通膨率將降至2.6％，略高於聯準會2％的目標。法人指出，聯準會定調美國利率高且久，想領息賺現金流，現在進場買入債券ETF是時候。

永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示，過去一年多時間快速升息後，美債殖利率已升至近14年高點，台灣的債券ETF原本乏人問津，只有法人投入，但債券在此時「穩定＋高債息」的特色被突顯後，也逐漸受到一般散戶青睞。

相對於股票的高波動，債券最大的特色就是只要不違約，都會固定支付債息，只要選擇優質發債標的，就可以獲得穩健現金流，且世界上最安穩的債券莫過於美國公債，由世界第一的經濟體美國為擔保，近乎零違約風險，是全球各大法人以及主權基金資金配置的基本標的。

當然此時選擇投資美債最大的利多就是因去年美國快速升息到位，今年在通膨已經迅速下降的前提下，所有投資人都在等待美國降息的最大利多，一旦進入降息循環等同於兩頭獲利，既可以有穩定債息又可以賺取債券資本利得機會。

新光投信認為選擇全球投資等級電信債ETF，「存債」領息感會更強。新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容分析，全球投資等級電信債平均到期殖利率，最近隨美債殖利率上揚而衝高到6％左右，以ICE美林15年期以上A-BBB美元電信債指數來看，截至9月22日，最新殖利率更來到6.16％創新高。

過去投資人習慣存股，例如電信三雄之一的中華電信，曾是國人高股息最愛，如今中華電信股價回到百元以上，但最近三年現金股利殖利率僅3.8至3.9％，還不到4％，相較同樣佈局全球各大電信公司的電信債ETF，平均到期殖利率都有6％的高水準表現，現在進場佈局電信債，享有鎖定高息優勢。