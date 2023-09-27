市況不明朗 短債成利器

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美國聯準會（Fed）9月會後釋出偏鷹派立場，預期利率將持續處於高原期，資金持續湧入。法人表示，目前相對看好短債，但未來仍可逐漸拉長存續期。

富達表示，據EPFR資料顯示，截至9月22日止，整體債市連26周買超，近周單周買超24.6億美元，資金主要流進投資等級債，非投資等級債近周則轉為賣超，單周賣超3.9億美元。

對債券後市，大華銀全球短年期投資等級債券基金經理人謝奕騰指出，就會後的發言觀察，目前沒有降息的可能，甚至還有升息1碼的機會。加上美債長短天期的利差出現40年來最嚴重的利率倒掛，因此，相對看好短年期債券的表現。

主要因短年期債券因為距離到期時間較近，違約率較低，在市況不確定下可為投資人提供相對有確定感的保障；長債相對容易受到利率的影響，無論是升息或降息，長天期債券的價格波動都會高於短債。

雖然對美國經濟前景看法轉佳，著眼高利率將維持較長時間，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，債市投資策略仍應聚焦高信用品質以降低發行人風險，債息收入將是總報酬的主要來源，精選產業與標的的能力將能貢獻額外的報酬機會。

富蘭克林證券投顧強調，即便總體局勢仍存不確定性，所幸各類債券殖利率上揚，提供相對多元的收益機會，其中投資級債攻守兼備，其違約率極低可作為投資組合的防禦性部位，且現今已有高達5％～6％的殖利率水準，但目前仍宜採取高品質策略並且避開對經濟逆風較脆弱的產業。

富達預估美債殖利率中期將走跌，目前看好投資等級債展望。富達預期，目前美國10年期公債殖利率超越4％，全球投資等級債殖利率亦逾5％，不僅提供不錯收益率，若經濟出現轉弱，也將提供資產防禦率，因此就固定收益投資上，相對看好投資等級債展望。