明星新藥問世 生醫基金發光

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定期定額全球生技醫療基金績效表現

醫療保健類股今年整體獲利衰退，隨藥廠成功開發並獲FDA核准上市的降血糖、減肥及治療阿茲海默症等重量級明星藥後，投信法人預估，明年醫療保健類股獲利將恢復成長，相關個股在新藥、獲利及併購等題材助攻，股價有望再展雄風，帶動全球生技醫療基金績效轉強。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱認為，從下半年開始，全球機構法人逐漸將投資焦點，鎖定在全球生技醫療產業，主要原因來自多款創新藥物取得重大進展，尤其是減肥藥上市，引起全球各界矚目，醫藥產業的減肥概念股，除引爆市場話題，更帶動相關利基藥廠獲利上衝。

受惠於全球減重藥巨大市場，游信凱預估，未來減重藥廠營收、獲利持續看好，有望帶動股價強勢表現，預期2024年減重藥物仍將繼續推升藥廠股價與獲利，還有其他明星級新藥崛起，也帶旺醫療保健後市表現。

建議現階段選擇「主動式」生技醫療基金，透過投資團隊精挑細選「璞玉型」生醫股，投資人只要選擇定期定額投資，持續中長期投資，分散風險下，長線更容易掌握比AI晶片還賺的重量級明星新藥財。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，去年避險意識較高、利率上行、美元升值等過往有利醫療股因子消失。另一方面樂觀的市場情緒，使今年的資金追逐成長股，醫療股因而不受青睞，累計資金流出達80億美元。

但近期來看，資金輪動初步扭轉，在科技股預支本益比、集中度過高、NASDAQ指數特別調整權重等因素下，醫療股資金流出暫歇，類股表現相對抗跌。在目前大盤大幅震盪下，漲幅嚴重落後的醫療股後市補漲空間看俏。

新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟認為，經濟預期相對保守的前景下，投資人的防禦型資產部位不可少。相對看好醫療保健產業的前景，就資金面觀察，醫療產業旺季於第三季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。