極端氣候挑戰 永續相關基金崛起

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淨零排放路徑

近年來全球頻頻出現極端氣候，促使全球公私部門更重視減碳等相關政策落實與執行，據國際能源署2050年前淨零排放報告，2030年前全球每年需投資4兆美元以實踐淨零排放目標，期間全球經濟、產業營運、人類生活等，勢必重大改變，永續相關基金將成長期投資顯學。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，在低碳經濟轉型加速時，選擇企業標的時，不只重視已設定明確減碳目標，更要有產品或服務能幫助他人減碳，具備如此「自助且助人」條件的企業勢必能在這一波氣候商機中脫穎而出。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，在極端氣候威脅下，ESG永續經營已成為全球政府及企業相當重視的議題，也帶來無限商機，歐盟承諾在未來7年內為綠色項目投入近5,500億歐元；美國拜登總統承諾花費2兆美元應對氣候變化；大陸、日本、韓國三個亞洲最大的經濟體都做出了實現淨零排放的承諾，其中韓國和日本目標為2050年、大陸目標為2060年。在此趨勢下，當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾80％的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出「永續投資」已成顯學，建議將ESG環保相關基金納入核心資產配置。

類股操作上看好電動車概念反彈，可布局以美國電動車大廠、韓系電池供應鏈為主，搭配零組件與自駕技術企業；替代能源方面，留意政策利多用盡，短線波動加劇；水資源與回收業績穩健，有利提供投組下檔支撐。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，根據研究機構報告分析，電池成本明年可望下滑，歐洲電動車的價格至明年有機會與燃油車相當，美國要等到2026年。2030年全球售出之汽車中三分之二將會是電動車。目前即便短線市場可能出現壓力，但長期基本面將支持科技及成長股的逢低買盤將再回溫，科技股第四季可望迎來評價水準再獲上修契機，營收獲利基本面強勁的公司股價最具上漲空間。