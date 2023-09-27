富蘭克林：波動中有穩定收益機會

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歷經逾一年的快速升息，聯準會已將利率升至5.5％，不過九月份聯準會利率決策仍然展現鷹派態度，不僅今年底前可能再有一次升息機會，也上調了對明年利率水準的預測，富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德‧布萊頓來台分享2024年全球投資展望時表示，預期聯準會將維持限制性政策較長一段時間，在通膨回到目標水準之前，市場不確定性與波動仍存，所幸高殖利率環境更有利於本基金追求收益的投資目標與彈性多元的資產配置策略。

這波升息循環已將美國聯邦基金利率拉高至2000年時期的高水位，整體通膨水準在大幅升息後已顯著下滑雖然十分令人振奮，不過就業市場仍然緊俏也使核心通膨的降溫速度明顯落後，所幸，根據自1984年以來的六次升息經驗顯示，在聯準會最後一次升息後美國十年期公債殖利率都呈現下滑走勢，下滑幅度介於50至200個基本點以上，締造了債市很好的投資機會。

隨著美國十年期公債殖利率已攀升至4.5％左右，投資級債與非投資級債也有高達約6％及9％的水準，當中投資級債便是基金現階段最偏愛的資產類別，高品質與高債息兼具，是十數年來難得一見的收益投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金除了廣納債息與股利機會，基金也靈活運用股權連結證券，不但能創造收益、也同時掌握資本增值、降低下檔風險及擴大投資領域等多重好處。基金現階段採取債六股四的配置，債券中以公債＋投資級債配置三成與非投資級債配置三成的均衡布局，達到兼顧品質與收益的效果，股權部位則是採普通股與股權連結證券各半的策略，多元分散布局，掌握各產業的股利、權利金收益及資本增值的潛在機會。