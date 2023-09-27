聯博：債市投資良機來臨

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聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓（Matthew Sheridan）表示，自去年以來的貨幣緊縮政策已逐步減緩經濟成長，最終促進通膨降溫。但通膨回落至目標值的過程預計緩慢，因此利率高原期也會維持更久，利率政策最快要到明年第二季過後才有機會轉向。

不過謝爾頓認為，接下來聯準會政策行動的兩項可能情境，皆有利於債券發展。第一，通膨率降至聯準會目標，免於經濟衰退，聯準會就會逐漸轉向中性政策；第二，經濟微幅衰退，失業率攀升，聯準會啟動降息循環以促進充分就業。無論是何種情境，都說明了利率向下的可能，債市前景可望迎來好消息。

謝爾頓認為，第四季與明年的債市投資關鍵在於平衡並保持彈性，以因應當前市場環境。其中槓鈴策略均衡配置於較能夠抵禦市場波動的投資等級債券，與兼具報酬與收益潛力的非投資等級債券，有助於在參與收益機會的同時，緩和投資組合的波動，可望陪伴投資人度過市場多空挑戰。因此，在債券選擇上，謝爾頓看好包含投資等級債券、非投資等級債券、證券化資產以及新興市場債的投資機會，並適度配置存續期間以緩和波動。

目前非投資等級債券不僅位於頗具吸引力的收益水準，且基本面相對過去持穩，目前違約企業多半集中在CCC等級債券，因此仍可適度將品質較高的BB級與B級非投資等級債券納入投資組合。至於新興市場債，謝爾頓認為，新興市場公司債仍具有收益優勢，相對看好新興市場強勢貨幣公司債。

此外，雖然新興市場強勢貨幣主權債的評價漸具吸引力，但不確定性仍高，易受到已開發國家政策影響，也會受到地緣政治風險干擾，慎選標的將是關鍵。