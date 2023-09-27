野村00935 科技題材一次網羅

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長年台股投資研究團隊表現卓越的野村投信再推力作，這次以讓人眼睛一亮的ETF商品出擊，野村臺灣創新科技50ETF（00935）主打科技題材一次網羅，首創納入「研發費用佔比」為篩選指標，確保成分股擁有關鍵競爭力。

股神巴菲特幾乎在每一年的致股東書都向廣大投資人推薦ETF，主要原因就是投資門外漢或懶人都能投資該項產品。每年扣除基本管理費用後，利潤均回饋至投資人手上，並隨時追蹤市場、適時汰弱留強，對於上班忙碌、資金較小且不願意花時間在投資上面的人們而言，ETF是非常適合的投資工具。其實ETF就類似「團購」的概念，透過00935即能擁有11個具有未來性之科技產業，包含AI、5G、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體等，此外，00935是一檔會主動進化的ETF，除了知名龍頭科技股之外，00935也會納入受惠創新科技的隱形冠軍，讓投資人有機會參與創新潛力股成長爆發期。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，有別於市場多以5G、半導體等單一主題的台股科技ETF，00935涵蓋多元化科技產業，可以避免錯失新科技應用的行情，同時融合現代主流及未來主流的創新科技。此外，為了確保各主題皆符合當前最新科技趨勢，涵蓋主題每年第三季會進行調整，汰除落伍主題並新增創新主題，將台灣最具競爭力的科技研發與製造，以及具長線成長性的頂尖企業，提供給台灣投資人。

野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君指出，00935前十大成分股均是台灣最具關鍵競爭力的科技領航者，例如全球第一大晶圓代工廠台積電、全球第一大手機晶片設計廠聯發科、全球第一大電源供應廠台達電、全球第一大IC封測廠日月光等等，透過00935即可投資台灣最具國際競爭力的創新科技佼佼者，又可以提前卡位未來深具爆發力的科技公司，一次網羅現在與未來的科技新趨勢。