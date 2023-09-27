合庫 獲北市零碳標竿獎

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為貫徹永續經營理念，持續邁向國家「2050淨零排放」目標，合庫銀行以實際行動具體實踐永續作為，2023年以總行大樓參加「臺北市零碳標竿獎」評選，獲頒「工商產業甲組-優等獎」殊榮，於9月25日獲臺北市政府表揚。

合庫銀行運用各項具體行動，實現綠色採購與節能減碳的目標，除實施國內全據點「ISO14064-1溫室氣體盤查」外，依減碳目標採行相對應之減量策略，包括提升再生能源比例、持續推動「ISO 50001能源管理系統」與「ISO 14001環境管理系統」及實施節能減碳措施，落實綠色營運。此外，針對用電量較大之耗能設備如空調、電梯、照明進行管理及改善，內部裝修採用綠建材、空調採用高效率變頻冰水主機、照明全數採用LED燈具並具有節能標章認證之產品，及選用具省水標章之衛生器具及設置太陽能光電等方式，透過各項節能措施降低能源消耗量。

以本次獲獎標的合庫銀行總行大樓為例，透過辦公室、會議室、庫房等場域燈具減盞、VRV空調施行時間控制管理、調整停車場進排風機運轉模式、電梯節能管理及停車場T5燈具汰換為LED智慧燈具等多項措施，2022年相較2021年用電量減少914.8千度，節能率達12.30％，節電減碳量465公噸，相當1.2座大安森林公園年碳吸收量，節能成效顯著。

合庫金控及旗下子公司推動永續卓然有成，獲得國際組織認可且在台灣各大永續獎項皆獲佳績。合庫金控於今年減碳目標正式通過「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）審核，旗下子公司之自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳。未來，合庫將持續追求永續發展及達成減碳目標，為建設零碳永續社會做出更大的貢獻。