扣件業入寒冬 勞動部長找解方

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勞動部長許銘春日前偕同長期關注勞工權益的立委賴惠員出席，由社團法人台灣螺絲貿易協會（TFTA）在台南市協會辦公室的一埸「因應扣件產業訂單冰凍期對策」座談會。整場座談會業界不外乎關心缺工、黑工存在及政府有何實質補助方案等問題。

然而部長許銘春及陪同的勞動力發展署副署長賴家仁卻表示，業者提出的困難政府皆有相關配套及政策，要老闆們好好回去關切人資部是否用心瞭解中央政策，由此可見政府宣傳不力及縱向溝通嚴重不足，對此立委賴惠員緩頰，要求主管單位制定政策應更體貼、更接地氣。部長許銘春承諾，將會責成勞動力發展署親自到有困難的企業，就現行法令專案給予個別輔導與協助。

座談會由螺絲貿易協會理事長、榮金工業公司董事長陳和成主持，參與會員踴躍，包括副理事長陳志宏、秘書長吳聰國，前任理事長蘇深賢、陳俊男、黃麗霞，常務理事大勇、常務監事黃耿雄、候補監事王翠娥等近40人出席。

銳禾工業公司總經理彭惠君首先發難，指出台灣勞動環境以勞工權益優先，大環境景氣低迷，仍得支付固定薪資與所有相關成本，盼望中央能否提供勞健保、勞退補助，或是最低工資補助，協助中小企業挺過難關。

勞動力發展署副署長賴家仁表示，勞保、勞退補助事涉修法，建議企業現階段是潛沈練工，是辦理教育訓練最佳時機。他說，「充電再出發計劃」每年補貼業主一年190萬元可充分利用。對此，得鈺企業總經理蔣國清表示，補助資格規定企業資本額需1億元以上，質疑該「排他條款」如何嘉惠中小企業。部長許銘春回應扣件業如護國群山，會回去檢討補貼攻策，將資本額限制調整、鬆綁，承諾會協助轉答給經濟部。

晉成科技（股）公司對於中央推動的「中高齡失業勞工僱用獎助」機制，無奈政府規定需僱用45歲以上人員留不住，建議是否可以降低僱用門檻。

此外外藉移工惡性脫逃，遞補空窗時間一等就是半年，分明處罰雇主，而其它產業缺工，政府任由非法承接黑工，造成勞力環境惡性循環。

副署長賴家仁說，外藉移工遞補時間已修法減為3個月。中階人力留才久任，也於9月開始執行。未來將落實政策放寬，嚴格查處。部長許銘春總結，杜絕黑工現象，將大量引進合法移工，以良幣驅逐劣幣，並執法從嚴，對仲介停權，從源頭管理。