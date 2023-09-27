台續會10月1日 舉行成立大會

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台灣產業永續發展國際交流協會（簡稱台續會）成立目的，乃依據聯合國的17項永續發展目標SDGs為願景，以落實台灣社會與企業實踐ESG（E環境保護、S社會責任、G公司治理）為基礎，結合政府、企業界、國內外學術界、研究機構與社福團體之力量，辦理永續發展人才培訓、專業講座與國內外企業參訪交流與國際接軌，推動企業永續發展，提升台灣產業競爭力為宗旨。訂10月1日於台南市舉行成立大會，並招開第一屆第一次會員大會及理監事聯席會。

詢問其成立過程，台續會首任理事長林明毅表示，今年1月15日發起，期間跑了11個縣市，發起名冊32人，4月20日接獲內政部函准，並經2次籌備會議，確定協會幹部擬定未來發展方向步驟，期盼透過協會的整合，讓台灣的產業能夠與國際接軌，協助台灣產業淨零轉型往ESG永續發展。

林明毅更指出，人類因各類經濟活動，擷取了大自然的資源，大量製造碳排而造成極端氣候，並損壞了環境的品質，可比擬為人類對地球的「負債」，人類目前償還債務的唯一方法就是「淨零碳排」，而淨零碳排是全球性全面性的問題，不可能只有歐洲減、非洲不減，美洲減、亞洲不減。

聯合國2015年公布的《2030永續發展議程》中，除了宣示國際關注的永續發展目標SDGs外，並清楚地載明，淨零不可能遺漏任何人，未來台續會將持續扮演推手角色，建立以台灣永續發展為主體核心的交流平台與國際接軌，落實2050淨零轉型，朝ESG永續發展邁進。