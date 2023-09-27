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烏克蘭鋼琴三冠王伽佛力佑克 隨波鴻交響樂團來台巡演

  • 中時即時 李欣恬
烏克蘭鋼琴三冠王伽佛力佑克（中）本周隨德國波鴻交響樂團來台巡演。左為指揮家莊東杰，右為樂團首席拉斐爾克里斯特。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）
烏克蘭鋼琴三冠王伽佛力佑克（中）本周隨德國波鴻交響樂團來台巡演。左為指揮家莊東杰，右為樂團首席拉斐爾克里斯特。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）

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烏克蘭鋼琴三冠王伽佛力佑克本周隨德國波鴻交響樂團來台巡演。伽佛利佑克7歲開始學鋼琴，9歲時舉辦第一場個人獨奏會，23歲便以天才的琴技風靡國際，屢獲多項國際大獎，他曾於1999年獲得霍洛維玆國際鋼琴大賽冠軍、2000年獲得日本濱松國際鋼琴大賽冠軍、2005年獲得魯賓斯坦世界鋼琴大賽冠軍，可以說是有史以來最年輕的鋼琴「三冠王」。

在出自台灣的指揮家莊東杰帶領之下，波鴻交響樂團於26日抵台，莊東杰提及伽佛利佑克的鋼琴風采，「他是厲害又謙虛的鋼琴家，氣場很強大，作為指揮，跟著他的音樂流動，漂浮在上面，一定會被他的音樂折服。」

莊東杰對於樂團聲響十分在意，他也依照不同的場地調整樂器聲部的排列位置，打造特別的「波鴻之聲」。他也在德國波鴻策畫「聲響改造計畫」，在樂團有了自己的音樂廳之後，更能夠得心應手地打造樂團聲響。

莊東杰表示，在新的樂季他剛完成的項目包括改變樂器座位擺設、音樂廳裡面的反響、布幕細緻的調整等，「屆時我們在台灣北南音樂廳，也要呈現給台灣的樂迷『我們的聲音』。」

伽佛力佑克在疫後再重返台灣演出，他也感性表示，第一次來台灣是16歲時受到新象藝術創辦人樊曼儂邀請，之後多次到台灣演奏，「我和台灣的連結很強烈，這個迷人的節目，我內心很激動，也心懷感激能再回到台灣。」

波鴻交響樂團在台灣的首登場，將於27日在台北國家音樂廳、28日在新竹市文化局演藝廳、30日於高雄衛武營國家音樂廳登場。

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