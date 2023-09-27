道瓊大跌388點 那指挫1.5％ 龍頭股全倒

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美國政府停擺隱憂揮之不去，復以摩根大通執行長警告聯準會或將進一步升息以遏制通膨，市場情緒承壓，美債殖利率徘徊於十多年來的高位，華爾街股市26日開低走低，道瓊工業指數在蘋果領跌之下一度跌近440點，終場跌幅收窄至388點，創下3月以來最大單日跌幅，且為自 3月22日以來首次收在200日移線下方。

道瓊工業指數重挫388點，跌幅1.14％，收在33,618.88點；標準普爾500指數下跌63.91點，跌幅1.47％，收在4,273.53點；那斯達克綜合指數下挫207.71點，跌幅1.57％，收在13,063.61點；費城半導體指數大跌59.844點或1.77％，收3,329.619點。

數據方面，美國商務部周二公布數據顯示，8月新屋銷售以年率計下滑8.7％至67.5萬間，低於預期的69.9萬間，且創下近五個月來的新低。

另外，美國經濟評議會（Conference Board）的數據顯示，受經濟和勞動力市場惡化影響，美國9月消費者信心指數從8月向上修後的108.7降至103.0，低於市場預期的105.5，觸及5月以來的最低。

政經方面，美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）在周二發布的文章中稱，為降低美國通膨率，聯準會需要大幅提高利率的機率接近50％，他指出，儘管聯準會收緊政策，但住房和汽車等對利率敏感的領域仍保持強勁，因而引發一個問題：如果政策真的很緊，還會觀察到如此強勁的經濟活動嗎？他認為，倘若經濟比聯準會官員所意識到的要強勁得多，利率可能必須再稍微提高一些，並在更長時間內保持於較高水平。

卡什卡里警告美國利率仍可能大幅攀升，呼應了摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）早前接受採訪時的看法，戴蒙表示，聯準會可能需要升息至更高水準才能遏制通膨，最壞情況是把聯邦基金利率上調至7％，而全球可能尚未準備好做出回應，對經濟而言，從5％升至7％會比從3％升至5％更痛苦。

近日聯準會官員陸續釋出鷹派言論，帶動美債殖利率26日在美股午盤後轉漲，2年期美債殖利率最高升2.6個基點，上逼5.16％，更加接近上周所創的2006年來高位，不過美股尾盤時段小幅轉跌至5.13％；10年期美債殖利率轉漲逾2個基點至4.57％，刷新2007年10月18日以來最高。

此外，美國汽車工人工會（UAW）對底特律三大車廠的罷工進入第12天，美國總統拜登26日親赴底特律展示對工會勞工的支持，他鼓勵工人堅持爭取權利，並認為他們應當享有40％的加薪幅度。

個股方面，《華爾街日報》撰文指出，蘋果花費數年、砸逾數十億美元，欲自己研發數據機晶片，原先預計iPhone 15將採用自研晶片，不料去年年底的測試顯示晶片速度太慢、容易過熱，且體積太大，因而無法實際商業化，最終只能回頭和高通談判並採用其晶片。不過外國電信專家分析，蘋果絕不會放棄自行研發數據機晶片。蘋果26日收黑2.34％，收報每股171.96美元

歐盟早前宣布將對中國電動車補貼展開調查，身兼歐盟執行委員會（European Commission）副主席的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）26日接受採訪時表示，歐盟的調查對象涵蓋從中國出口車輛、銷往歐盟的歐美車廠，特斯拉也在此限。特斯拉周二下挫1.16％，收在每股244.12美元。

龍頭科技股26日全軍覆沒，亞馬遜因遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）興訟，股價重挫5.29美元，跌幅4.03％，收報125.98美元；Google跳水2.72美元，跌幅2.06％，收在129.45美元；微軟下跌5.40美元，跌幅1.70％，收312.14美元；Meta 收低1.87美元，跌幅0.62％，收在298.96美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌1.95美元，跌幅2.26％，收在84.29美元；日月光ADR收黑0.26美元，跌幅3.45％，收7.27美元；聯電ADR下滑0.16美元，跌幅2.26％，以6.91美元作收。