美再制裁3家中企 控涉及維吾爾強迫勞動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國國土安全部（DHS）26日宣布新增3家中企至其貿易黑名單，認為這些企業涉及維吾爾族等少數民族強迫勞動，因此將禁止其產品出口至美國。

根據國土安全部最新公告，該單位新增3家中企至《維吾爾強迫勞動預防法實體清單》（UFLPA），這些企業自27日起便不得再向美國出口產品。新增至名單的中企包括新疆中泰集團有限責任公司、新疆天山毛紡織股份有限公司、以及新疆天棉基礎紡織有限公司，目前清單上的實體總數已達到27個。

美國國土安全部在其聲明中提到，這三家企業被指定與新疆政府合作，負責招募、運輸、窩藏或使用強迫勞動等方式，將維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族或其他受迫害群體的成員帶至新疆。

美國於2021年頒布UFLPA，禁止將新疆生產或清單上指定企業生產的商品進口至美國，除非進口商能夠證明其商品並非強迫勞動所生產。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在26日發布的聲明中寫到，美國不會容忍為了盈利而強迫勞動、侵犯個人人權的企業。

美國國務院也於周二更新了關於新疆供應鏈的商業諮詢，提醒大眾關注新疆強迫勞動問題，要求企業採取盡職的調查措施。

此外，美國商務部工業和安全局稍早於25日宣布，將28個實體和個人列入實體清單（entity list），其中包括10家中國企業以及1名個人，因上述實體違反美國國家安全利益或外交政策，因此未來在沒有獲得特別許可證的前提下，不得與美國企業進行交易。