9／27盤前》卡位充電站與智慧電網 這檔加分

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台股今（9/27）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.台股重挫澆熄多方氣焰，市場期盼第四季股市甩開陰霾，群益金融集團26日舉辦「2023年第四季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，受惠景氣逐漸脫離谷底、升息進入尾聲、選舉行情「三利多」加持，維持先前預期，看好第四季指數高點可望挑戰18,500點，衝上2022年初來新高。

看好產業方面，群益投顧點名「三電子、四傳產」，電子股包括人工智慧（AI）、記憶體、蘋概股，群益投顧董事長蔡明彥指出，iPhone15系列新機銷售狀況良好，但近期傳出發熱狀況，過去三星Note7起火事件導致其在大陸市占急遽萎縮，相關情況會否衝擊蘋果也值得關注。

非電則建議鎖定政策力挺的航太、生技，以及運動休閒、散裝航運，總統大選在即，目前政見主軸落在綠能、觀光航空及軍工族群，都是可留意的重點。

2.AI族群大幅回檔後，日前利空謠言四起，尤其微軟下修輝達H100晶片訂單傳聞產生不小衝擊，摩根士丹利證券最新調查卻發現，微軟AI伺服器供應鏈直指下半年沒見到任何砍單狀況，並點出Meta的AI伺服器9月開始出貨，點名看好廣達（2382）後市。

3.系統級封裝（SiP）封測廠訊芯-KY（6451）近年來受惠光纖收發模組需求強勁推升營運，第三季營運可望優於前二季，法人指出，在擴產效應及CPO先進封裝明年也可望開始出貨貢獻下，營運可望持續展現成長動能。

4.射頻暨測試廠耀登科技（3138）表示，目前在5G毫米波在射頻前端模組的基地台產品開發和低軌衛星相關產品，今年均可望有不錯的進度與成果，下半年營運可望優於上半年，消費性天線以及量測設備明年仍是推升營運的主力，低軌衛星相關產品營運佔比雖仍不高，但明年也將大幅成長。

5.機構件廠新至陞（3679）因應客戶需求，增資1,000萬美元於越南擴產，越南廠第三期產能已經到位，新至陞迎接客戶轉單，預期第三季將邁入全年高峰，公司表示，今年淡季很淡，旺季不旺，但預期營運在今年觸底，2024年有望重返成長。

6.中國商用飛機公司（中國商飛）C919客機，首獲國外航空公司訂單，買家為汶萊騏驥航空，共採購15架。由於C919客機採用由美國奇異（GE）和法國賽峰（Safran）集團合資的CFM國際所生產的CFM Leap-1C發動機，切入Leap-1C飛機發動機零組件供應體系的漢翔（2634）、寶一（8222）及長亨精密（4546）業績跟著沾光。

7.泓德能源-創（6873）於台南光儲充整合示範點，建置了太陽光電設備、儲能設備、120kW充電樁、V2G充電樁等設備，並結合能源管理系統，將此處打造為區域型智慧電網（微電網）。泓德能源總經理周仕昌表示，今年規劃攜手通路業者布建100個站點，明年還將自建複合式充電站。 泓德能源26日也宣布完成10億元可轉債，為下一階段擴充準備銀彈。

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8.長佳智能（6841）醫療軟體前進美國報捷！26日宣布，自主開發的「放射治療器官勾勒系統」（EFAI RT Suite CT HCAP-Segmentation System）獲FDA上市核准函。長佳目前已取得11項台灣TFDA與七項美國FDA醫材上市許可。

9.瞄準大中華區ADC（抗體藥物複合物）商機，晟德（4123）小金雞東曜（1875.HK）宣布，與上海皓元醫藥達成戰略合作協議，雙方將結合各自在ADC藥物領域的技術優勢，共同打造一站式的ADC藥物研發和商業化CDMO服務平台。

10.美國聯準會（Fed）在年底前預計再升息1碼，帶動美元重返強勢格局，新台幣兌美元匯率26日貶破32.2元，續創近11個新低，累計第三季匯率貶值幅度逾3％，以美元計價、外銷占比高的汽車零組件、大型電子、工具機、紡織四大族群預料受惠新台幣貶值，匯兌收益增加，帶動第三季獲利表現優於預期。

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11.中秋連假在即，台股維持低量交投，但法人看好明年選舉行情的帶動下，政策受惠股可望受到資金追捧，為加速綠能發展，台電積極推動再生能源電力網與儲能設備建置，東元（1504）、大亞（1609）等儲能題材股吸引熱錢再度轉入，股價強勢表態。

12.國光生（4142）子公司安特羅（6564）26日宣布，與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）代理銷售合約，該疫苗預計2025年上市，鎖定一年超過2,000萬劑的東南亞各國新生兒市場，安特羅營運將受益躍進，未來更將作為腸病毒疫苗進軍中國大陸市場的跳板。

13.鄉林（5531）25日宣布，耗時20年才整合完成的台北市中山區1,100坪基地規模都更案，預計將在今年底前公開銷售，可售金額約30億元，也是鄉林在暌違十年之後，重返北市蛋黃區的首發案。

14.循環經濟帶動下，舊衣、廢布等織物回收再生酯粒，已成繼廢棄寶特瓶、海洋垃圾回收之後市場最新的再生材料，遠東新（1402）以化學法回收織布將是國內第一個商業化生產，預計明年第三季投產，初期月產能約200噸，可望獲美國客戶NIKE採用。另力麗（1444）以物理法回收廢衣再製成酯粒的產線，也將在明年下半年試產。

15.全球邊緣人工智慧晶片廠耐能智慧26日宣布，已自和順興基金與全科科技（3209）等投資者處獲得4,900萬美元的戰略融資，整體B輪融資總額達到9,700萬美元（約合台幣31.24億元）。其中，不乏如光寶科（2301）、威剛（3260）、淩鉅企業、鴻海等多家台廠參與投資。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示，此次資金特別關注汽車領域輕量級GPT的解決方案。

16.劍湖山（5701）迎接第四季旅遊旺季的到來，不僅推出許多主題活動強力吸客，搭上雲林縣政府積極推動觀光活動，包含國際偶戲節、台灣咖啡節等活動即將陸續登場，預期將吸引更多外地遊客前來雲林遊玩，助攻劍湖山第四季營收旺上加旺，法人估劍湖山全年營收看增3成可期。

17.大同集團旗下尚志精密化學（4738），近年積極以環氧型電著塗料進攻大中華區市場，以消光型環氧電著塗料產品拿下大陸消費性電子市場超過6成市占率，並鎖定汽車鈑金及車輛零配件市場，積極擴大東南亞布局，樂觀東南亞營收比重可望在三年後提升至30％。

18.房地產低迷，玻陶廠面臨本業衰退壓力，為創造獲利商機，營業觸角多元化，冠軍（1806）從磁磚跨足到地板，中釉（1809）由生產釉料到承攬工程新建，衛廚浴設備廠和成（1810）已成國內軍品生力軍，凱撒衛（1817）的客戶由內裝修師父擴大到政府機關，投入公共工程。

19.經緯航太（8495）發布「軍用商規」微型無人機種的2架原型機完成驗測，包括完成文件審查、目視檢查、飛試驗證共計10大項、55小項等驗測科目，順利通過陸軍完整驗收測試，建立台灣數十家廠商的無人機產業供應鏈，軍用商規無人機明年量產後，將推廣到更多的域應用，瞄準全球無人機市場供應鏈「去中國化」商機。

20.知名市調機構N.T.Information公布全球前十大頂尖PCB廠排名，台廠共有臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、健鼎（3044）、南電（8046）五家入榜，其中臻鼎蟬聯全球第一大PCB板廠，與2021年的排名相較，瀚宇博（5469）缺席前十強，降至第13名，南電則入列位居第八名。

21.偏光片廠力特（3051）拚轉型，在今年3月宣布入股資安晶片設計公司智能資安科技，近期又將再加碼8,000萬元，持有股權將提升至35％。

22.智聯服務（6751）旗下子公司宏碁創達26日宣布，正式向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行生效，股票代號為7706。發行股份種類為記名式普通股共1000萬股，每股面額新台幣10元，發行股份金額為1億元。

23.鋰智財供應商立凱-KY（5227）宣布與澳洲磷礦商AVENIRA LTD簽署生產授權許可和服務合約（LICENCE AND TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT）。在澳洲北領地政府的支持與協助下，由立凱-KY授權AEV在澳洲建設及運營第一家磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠，並獲得澳洲政府列為第一波補助建廠的名單。

24.系統整合商凌群（2453）與日本東海集團旗下的TOKAI Communications，十年前合資成立雲碼股份有限公司，展望未來，看好東南亞市場，未來亦考慮在台灣IPO。

25.搭上生成式AI風潮，華碩26日宣布，全球首發推出繁體中文強化版FFM-Llama 2大語言模型，提供雲端、地端及AI PC等多樣態大語言模型及完整AFS（AI Foundry Service）服務，加速企業AI 2.0落地應用。

26.蘋果iPhone 15系列熱賣帶動蘋果等大型科技股走高，半導體及AI產業今年漲勢驚人，國泰投信總經理張雍川表示，半導體是AI議題爆發前的第一站，然投資人關心的ETF如何配置，他建議以主題的ETF搭配每月配息的國泰10Y+金融債ETF（00933B），發行價只要15元，2024年還有債市的資本利得空間可以期待，攻守兼備。

27.統一超商上半年營收獲利創新高，公司26日在線上法說會上指出，台灣與菲律賓的7-Eleven等零售營收獲利回復至疫情前水準，是推升上半年營運的關鍵，尤其是台灣7-Eleven全台營收達959億元，占總合併營收的62％，獲利54億元較去年同期增長逾16％，占統一超整體獲利的49％。

28.中華車下半年衝刺業績射三箭！繼MG推出全新ZS小休旅車熱銷優於預期、eMOVING有全新電動機車EZ-R上市，總經理陳昭文26日宣布，長銷商旅車系ZINGER也將於10月推出大改款新車，將更朝向休閒旅遊風格，預接單72.9萬元起，年底前接單目標2,000輛，將打造成中華車多品牌銷售的另一明星產品。

29.大陸內外銷包裝需求俱疲，令紙業龍頭玖龍也難逃上市17年來首次虧損。玖龍26日電話會議公布，至6月全年營運轉虧，稅後虧損達人民幣23.83億元，每股淨損人民幣0.51元。為救價保利，玖龍七大造紙基地25日再度喊漲，國內法人研判，有助下游拉貨，榮成、永豐餘大陸營運也將受惠。

30.旺旺友聯產險26日舉行法說會，今年來獲利大爆發，上半年稅後純益達7.65億元，每股稅後純益（EPS）3.42元，已超過歷年全年獲利水準，目前RBC亦有480％。

31.歐盟對中國電動汽車祭出反補貼調查之際，第十次中歐經貿高層對話25日在北京舉行。中國商務部26日公布，雙方達成一系列成果和共識，同意建立出口管制領域對話機制，就出口管制政策和實踐展開溝通對話，並重申反對「脫鉤斷鏈」。

32.光陽於8月開啟機車割喉戰，祭出GP125最低3.98萬元優惠方案奏效，成功打響重回冠軍之路的第一砲，光陽執行長柯俊斌分析，在各廠紛紛加入戰局的情況下，機車市場買氣增溫，加上年底前還有環保署的2,000元汰舊換新補助即將到期，都將再炸出一波買氣，樂觀全年機車市場規模將挑戰89萬輛。

33.儘管當前中美對立、大陸經濟下滑等因素，導致台商布局難度及成本大幅上升、立場左右為難，但有專家認為，台商若能握好發展趨勢，例如大陸政府傾力發展的航天、電動車等高技術含量產業，有機會在大陸市場掌握新一波商機。

34.大陸碳酸鋰價格持續走低，電池級碳酸鋰26日均價為每噸人民幣（下同）17.85萬元（日減2,000元），仍在每噸20萬元整數大關以下，延續9月以來的疲弱走勢。市場分析，產業鏈內部的利潤分配格局生變，明顯已從上游轉向下游。

35.被視為兩岸最高層級的經貿交流平台「兩岸企業家紫金山峰會」，將在11月14日起一連兩天於南京舉行疫後首場大規模實體會議。據透露，大陸方面高度重視此次會議，因兩岸政治關係惡化未解，且時值大選前，兩岸企業未來能否在各領域推進合作，成為重要觀察點。

36.俄羅斯宣布從10月1日起開徵鋼鐵出口稅，市場預期將導致從俄羅斯進口的小鋼胚、扁鋼胚、生鐵等原料價上揚，幾乎與台灣國產品無價差，此舉是比導致鋼品漲價。中鋼表示，國內僅部分熱軋廠使用俄羅斯原料，推估影響層面並不會太廣，且價格與國內靠攏反而有利國內鋼廠出貨。

37.永慶房產集團26日發布第四季房市前瞻報告，直言近二年台灣房價沒有如預期反轉，甚至還呈現逐季緩升的趨勢。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，去年經濟、政策、兩岸關係等不確定因素解除，買方「等不到房價下跌、只好就買了」，因而帶動房價緩漲；而這趨勢應會持續到年底，選後政經局勢將是未來房價走勢的觀察點。(中性看待)

38.大陸救市措施成效漸顯。機構統計，隨著多地陸續放鬆和取消限購，上周（9月18～24日）重點監測的15個城市新房成交量較前一周增長58.18％，其中北京、上海的成交量更實現翻倍增長。不過國際評級機構惠譽持保守看法，認為這波政策對持續拉動新房銷售仍有待觀察。

1.受美債10年期殖利率創16年新高，與中秋節連假前避險結帳賣壓提前出籠，在內外資聯手賣股下，台股26日開低收最低16,276點，下跌176點或1.07％，將前一日的漲點全數吐回並寫近四個月新低；尤其連七天賣超1,316.64億元的外資，今年來買超僅剩95.52億元，即將歸零。

法人認為，短線上台股弱勢還未結束，但再跌空間有限，10月、第四季台股利多一籮筐，拉回都是買點。

B.利空因子：

2.美國政府停擺隱憂揮之不去，復以摩根大通執行長警告聯準會或將進一步升息以遏制通膨，市場情緒承壓，美債殖利率徘徊於十多年來的高位，華爾街股市26日開低走低，道瓊工業指數在蘋果領跌之下一度跌近440點，終場跌幅收窄至388點，創下3月以來最大單日跌幅，且為自 3月22日以來首次收在200日移線下方。

道瓊工業指數重挫388點，跌幅1.14％，收在33,618.88點；標準普爾500指數下跌63.91點，跌幅1.47％，收在4,273.53點；那斯達克綜合指數下挫207.71點，跌幅1.57％，收在13,063.61點；費城半導體指數大跌59.844點或1.77％，收3,329.619點。

3.美國聯準會（Fed）將維持更長時間的高利率，刺激10年期美國公債殖利率衝上4.566％，創下2007年以來的16年高峰，連帶影響台灣市場，26日除短年期公債ETF基金平均小幅上漲0.2％外，各類債券ETF基金全面走跌，其中，長天期公債ETF基金成為重災區，平均下跌約1.5％左右。

4.亞幣26日普遍下挫，新台幣與日圓雙雙跌到約11個月低點，唯人民幣一枝獨秀。新台幣因外資爆量匯出，最後收在32.228元，貶值8分，續創逾十個半月新低，日圓兌美元盤中貶破149元，創去年10月以來新低。

5.香港虛擬貨幣交易平台JPEX被香港證監會爆無照經營，香港警方已介入調查，JPEX平台亦曾在台招攬，並有台灣藝人做代言人，證期局26日證實，收到民眾檢舉，指JPEX在台灣「非法招攬」，已啟動相關行政程序，檢具相關證據資料並移送檢調。

6.美國商務部周二公布數據顯示，8月新屋銷售以年率計下滑8.7％至67.5萬間，低於預期的69.9萬間，且創下近五個月來的新低。

另外，美國經濟評議會（Conference Board）的數據顯示，受經濟和勞動力市場惡化影響，美國9月消費者信心指數從8月向上修後的108.7降至103.0，低於市場預期的105.5，觸及5月以來的最低。

7.美國聯準會（Fed）預計將維持長時間高利率，10年期美公債殖利率25日衝破4.5％，創16年新高，國內金融機構首席經濟學家均認為，美債飆高並非風暴來臨的徵兆，主要反映當前市場三大利空齊發。

永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，美債殖利率飆高是近期三大利空夾擊，美債殖利率拉高代表未來「通膨降溫還有很長的路要走」。黃蔭基分析，三大利空齊發，一是基本面，美國經濟面穩固、油價上揚，通膨降溫緩慢，使Fed維持高利率；二是資金面，Fed已升息21碼，每月還縮表950億美元、美財部今年增發公債3,000億美元，市場資金緊縮；三是政治面，中美關係惡化，大陸續減碼美債8,218億美元，部位創14年新低。

8.美國兩黨在預算問題上爭執不休，導致聯邦政府關門危機不斷逼近。國際信評機構穆迪警告，如果聯邦政府陷入停擺，恐讓美國AAA最高信用評級面臨下修風險。

9.《華爾街日報》撰文指出，蘋果花費數年、砸逾數十億美元，欲自己研發數據機晶片，原先預計iPhone 15將採用自研晶片，不料去年年底的測試顯示晶片速度太慢、容易過熱，且體積太大，因而無法實際商業化，最終只能回頭和高通談判並採用其晶片。

10.千呼萬喚始出來的金管會「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，洋洋灑灑十大點，但仔細思量，其實就是「指導原則」，沒有專法，依舊是用「洗錢防制法」來約束，金管會雖「掛名」主管機關，但連低度管理恐怕都說不上，對虛擬貨幣交易依舊是傾向「不沾鍋」。

自始至終，台灣財金部會對虛擬貨幣在台發行及交易，一直不積極、不多談、不想管的三不態度，但年輕投資人們的虛擬貨幣挖礦夢持續發燒，單憑目前的自律機制，投資人恐怕要自己多停看聽、以免踩雷，血本無歸。

11.中嘉有線電視傳出股權異動，立法院26日邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，立委陳椒華質詢時揭露三立集團透過不同公司層層持有中嘉股權，且加計股權轉移、人頭代持合計持股達27％，違反NCC當初核准泓策創投併購中嘉的附負擔條款，情節重大時，恐有撤照之虞。

12.旺宏董事長吳敏求對半導體景氣看法保守，他26日指出，受到全球經濟狀況不佳影響，市場庫存去化時間拉長，預期明年上半年景氣仍然疲弱，最快下半年才會轉佳。

13.今年鋼鐵景氣不佳，龍頭中鋼也深受影響，中鋼董事長翁朝棟26日寫了一封信給所有員工，表示今年的營運恐怕是中鋼建廠以來最大的挑戰，但他指出，中鋼建廠以來只有第一年虧損，之後都是賺錢，就連2020年遇到新冠肺炎疫情也能逆轉勝，希望希望同仁能兢兢業業面對，也希望藉由「二軸三轉」的發展重點，今年同樣能轉虧為盈。

14.NCC委員會議於2018年12月以附負擔核准中嘉案時，要求受讓人負擔部份，包括「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」的限制，意即，藉由規範受讓人泓順投資公司之股東結構，防止系統業者垂直整合頻道業者造成媒體壟斷。三立持有中嘉股權，經查若屬實，將違反當時NCC所設立的負擔條款。

15.升息大勢所趨，國銀房貸轉增貸利率突破2％，第一季時國銀為搶攻轉增貸市場，利率還壓在2％以下，但去年至今央行已升息3碼（1碼是0.25個百分點），抵不過升息大勢，多家國銀8月轉增貸利率已悄悄突破2％，像中信銀從1.99％拉高至2.12％，永豐銀也從1.97％，拉高至2.09％，台新銀的轉貸優惠利率則要2.14％。

16.鋼鐵業引頸企盼第四季市場景氣能復甦，外國投資銀行似乎也支持這論點，近期摩根大通在最新原物料預測中，修正對未來幾年鐵礦價格預測，今年行情預估約在每噸117美元，認為鋼市前景看俏，但也隱約暗示中國大陸第四季的限產計畫難以落實，對於亞洲的鋼市發展未必是正面消息。

17.摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）在孟買接受《印度時報》專訪時示警，全球可能還沒有做好聯準會（Fed）將利率升至7％的準備，最糟糕的情況是：停滯性通膨伴隨而至。

18.歐洲央行（ECB）利率觸頂的揣測聲四起，但總裁拉加德（Christine Lagarde）25日重申，即便經濟陷入掙扎困境，只要有馴服通膨的必要，仍會讓利率維持在限制性水準。

19.華爾街分析師普遍預期油價上看每桶100美元，恐成投資人下一個惡夢，油價站上百元大關，會讓好不容易降溫的通膨又有重燃風險，經濟軟著陸落空並陷入衰退。

國際油價逼近100美元大關，增加美國人通勤費用，生鮮食品物流支出上漲，航空公司調漲票價，製造業者承受原料成本變貴壓力。

20.受天氣相關災害與全球氣候風險攀升的影響，許多軟性商品供應緊張導致近幾個月價格狂飆，包括柳橙汁、活牛、粗糖與可可期貨價格，9月份皆攀抵至少十年新高。這恐怕加劇通膨復燃壓力，令消費者荷包更加吃緊。

21.英特爾數個月前才拿到德國政府百億美元建廠補貼，但該公司在德國東部設立半導體廠的計畫，正面臨技術勞工短缺和能源成本高昂等多重阻礙。

22.華為25日發表會再推頂級旗艦手機Mate 60 RS，零組件供應鏈齊聲同樂。不過同是手機晶片處理器大廠，聯發科、高通均嚴陣以待，主因先前分食華為釋出之大餅，恐將逐步被討回。

對聯發科來說，華為新機雖定位高階款，對主攻中低階5G晶片的聯發科沒有直接衝擊，但法人認為，華為不排除未來也會推出中低階5G手機晶片，深化鴻蒙系統生態系，進一步對聯發科市占產生壓力。

23.自從日本去年10月開放國境以來，在日圓大貶的情況下，大批湧入的外國遊客瘋狂買買買。外國遊客的「爆買潮」對觀光業與日本經濟堪稱一大利多，不過據日媒報導，日本信用卡公司只怕笑不出來，因為遊客信用卡刷得越多，他們的虧損越嚴重，1年可能上看200億日圓（約新台幣44億元）。