OpenAI欲出售現有股份 估值上看900億美元

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外媒26日援引消息人士報導，OpenAI正在洽談股份出售事宜，估值上看800億至900億美元，將是今年春季時估值的三倍之多。

OpenAI於去年11月推出生成式人工智慧（AI）模型ChatGPT，在短短二個月內便擄獲上億用戶，成為史上最快速達到1億用戶的應用程式。該公司目前月營收已突破8,000萬美元，遠高於去年全年的2,800萬美元營業額，科技新聞網站《The Information》預估，在未來12個月，OpenAI將透過銷售AI軟體及其驅動的電算能力產生創造10億美元營收。

OpenAI的營收主要來自於ChatGPT的會員費用以及該機器人背後大型語言模型的使用授權費，OpenAI自身預估，今年的營收將達到10億美元，並在2024年再創造數十億美元的收入。

綜合外媒26日報導，OpenAI目前正在洽談潛在的股份出售案，倘若達成協議，該公司員工和投資人便可以出售目前持有的股份，而非由公司發行新的股份來籌集額外資金。根據OpenAI的售股提案，公司估值介於800億至900億美元之間，較今年春季時的290億美元估值大幅成長。

若OpenAI的估值能達800億美元以上，其將成為全球身價排名靠前的新創企業之一，僅次於SpaceX和字節跳動。據悉，OpenAI已開始就該交易向投資人進行推銷，不過條款和最終的估值仍可能會有所變動。