多城市全面取消住房限購 中國樓市或將出現重大轉折？

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【香港經濟導報趙芃程】9月20日，廣州市政府發布了《關於優化我市房地產市場平穩健康發展政策的通知》，提出了調整住房限購政策實施區域範圍，二手房增值稅免徵期「5年改2年」，非戶籍人口首套房購置納稅社保年限從5年收縮至2年等政策。

此次新政基調依舊堅持房住不炒，「不以房地產作為短期刺激經濟的手段」，供需兩端同步發力，突出供給側改革。

此外，南京、蘇州、濟南、青島、沈陽、大連等二線城市都宣佈取消限購。在政策不斷優化調整下，釋放出了更多的購房需求，部分地區樓盤看房量、交易量有所上升。在新的形勢下，不管是供求關系，房地產前景和房價預期，還是買房行為，都發生了重大變化，這不是周期性的變化，而是趨勢性的變化。因此，過去長期過熱時期，以緊縮、需求端抑制為特徵的調控政策，都不再適用了，都要退出了。

取消限購下輔以配套政策

資料顯示，今年9月3日，遼寧省沈陽市房產局等五部門聯合下發《關於進一步支持剛性和改善性住房需求的通知》明確，取消二環內限購政策，取消住房銷售限制年限規定，滿足居民購房需求。9月7日，江蘇省南京市發布的促進房地產市場發展最新舉措中提出，玄武區、秦淮區、建鄴區、鼓樓區等四區範圍內購買商品房不再需要購房證明，至此，南京全面取消限購。9月11日，山東濟南、青島兩市相繼調整購房政策，取消現有的樓市限購規定。

其中不少城市都是在前期限購政策基礎上進一步優化。例如，南京市在去年取消了江北新區、江寧、棲霞、雨花臺、六合等非核心區域限購；濟南市同樣在去年取消了除市中區、歷下區之外的區域限購。

除了取消限購，一些城市還從減輕剛性和改善性群體購房負擔的角度出台了相關配套政策。鄭州市提出，對於貸款購買商品住房（含存量住房）的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一調整為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一調整為不低於30%。南京市提出，部分區域對在2023年8月1日至12月31日期間購置新建商品住房的給予補助，補助標準不低於合同總價的1%。在享受購置新房補助的基礎上，對出售自有住房並購買90平方米以上新建商品住房的，再給予不低於合同總價0.5%的補助。

限購政策全面退潮趨勢，意味着什麼？

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉在近期採訪時表示，伴隨中國房地產市場的多輪周期性調整，限購政策自2010年建立以來，經歷過多輪「起落」。在2014年樓市低谷時，40多個執行住房限購的城市，除一線城市和三亞外，基本陸續退出(住房限購)。2016年以來，伴隨樓市升溫，限購政策再度恢復，且範圍擴大到了二線和部分熱點三線城市；目前限購政策正在經歷新一輪的「退潮」。

以當前趨勢看，李宇嘉認為，除一線城市和少數二線城市的核心區域外，其他城市都將全面放開限購。

如旨在打造大灣區創業創新、宜居宜業平臺的南沙，盡管近年來房地產市場下行很快，去年銷售量下跌幅度非常大，庫存周期也長，但依然堅持限購，去房地產依賴，為產業和人才集聚創造條件。

從歷史的角度看，他表示，這意味著在房地產供求關系發生重大變化的新形勢下，過去很長一段時間適用於樓市過熱階段的緊縮性政策，已經不再具備適用環境，自然要退出。

重磅政策調整下的效果如何？

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，上周（9月11日至9月17日），重點城市新房網簽數據出現一定回升，重點50城新房銷售面積環比增長17.0%，但同比仍下降17.7%，絕對規模為2023年以來周度銷售面積低位。

二手房成交方面，上周中國重點11城二手房成交套數環比小幅回升6.4%，在低基數下同比增長40.9%。

從房價來看，根據中指監測數據，9月17日，北京二手房掛牌均價較9月10日繼續小幅上漲0.04%，上海微跌0.02%，跌幅繼續收窄，北京、上海二手房掛牌價格走勢整體相對平穩。綜合來看，核心城市政策效果逐漸顯現。

本文由香港經濟導報社授權轉載。