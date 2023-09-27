0927群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美債殖利率越來越高，美國政府還在鬧關門!

2.全球股市哀聲不斷!

（1）小摩執行長：市場最糟恐面臨7%利率和停滯性通膨摩根大通執行長JamieDimon在接受採訪時表示，市場可能還沒有準備好應對聯準會將利率升至7%並且出現停滯性通膨的最壞情況。Fed可能需要進一步提高利率以對抗通膨，小摩也已經敦促客戶為上述情境做好準備，因為利率從5%到7%，會比3%到5%更令人痛苦。

（2）明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里(NeelKashkari)周二(26日)在該行官網上發文表示，他認為聯準會(Fed)有60%的機率能將通膨降至2%目標而不會對經濟造成嚴重傷害，另外有40%的機會通膨可能根深蒂固，需要進一步升息控制。

（3）標普表示目前預計美國經濟今年增長2.3%,高於6月份預測的1.7%。2024年經濟增速則預計會放緩至1.3%,2025年升至1.4%,然後在2026年反彈至1.8%。亦預計聯儲局在這個緊縮周期會再加息一次

（4）穆迪：美國政府關門將對信評造成負面影響信評機構穆迪(Moody"s)周一(25日)表示，美國政府關門將對其信用評估產生負面影響，因為這將凸顯出美國機構和治理實力相對弱於其他評級最高的政府。另外穆迪也表示，美國政府關門對經濟影響可能只是短暫的。該機構目前對美國的信評等級為AAA。

（5）里奇蒙聯儲9月份製造業調查指數報5，8月份為-7。7位經濟學家的預測區間為-9至-5，預估中值為-7出貨量指數從上月的-5升至7新訂單量指數從前月的-11升至3積壓訂單指數從前月的-26升至-7產能利用率指數從前月的-11升至6制成品庫存指數從上月的21降至14原物料庫存指數從上月的17降至15

（6）世界大型企業聯合會的指數週二公佈的數據顯示，該指數本月從8月向上修正的108.7下降至103。該數字低於彭博社經濟學家調查的中位數估計105.5。該團體的衡量標準為現在的情況小幅上升至147.1。衡量期望反映消費者六個月前景的指數跌至73.7，為5月以來的最低水準。從歷史上看，讀數低於80就預示著明年將出現衰退。

（7）美國新屋銷售8月份降至五個月低點。美國商務部周二公佈的數據顯示，8月份新建單戶型住宅銷量下降8.7%至折合年率67.5萬套。彭博調查的經濟學家的預估中值為69.8萬套。7月份的數據經上修。供應緊張、價格高企和處於歷史高位的抵押貸款利率帶來三重威脅，繼續拖累新建住宅銷售。新建住宅的銷售價格中值小幅下降至430,300美元

（8）美國聯邦住房金融局(FHFA)週二公佈的月度數據顯示，7月美國房價月增0.8%。這項數據緊隨6月的0.4%漲幅，高於市場預期的0.5%漲幅。同時，標準普爾/凱斯-席勒房價指數（S&P/Case-ShillerHomePriceIndex）7月的年增率為0.13%，高於6月的-2.2%。

（9）中央銀行最新報告揭露外資操作策略。央行指出，過去3年，台股經歷大幅震盪，期間外資雖有短線大量買超台股，惟在台股拉高後，外資持續逢高調節持股，累積3年半來賣股702億美元，加上同期間獲取552億美元股利，總計獲利了結資金高達1,254億美元，多數以盈餘匯出。

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