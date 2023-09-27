九州米其林二星名廚助拳 台北高檔私宅日料割烹「琥珀」開賣

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台北高檔私宅日料餐廳＋1！搶攻「哈日食尚」並看好台北都會高端餐飲市場持續成長，在台北投資開設〈梵燒肉〉的主要股東再成立惠比壽餐飲，並與日本九州熊本米其林二星餐廳〈幸福論〉創辦人兼主廚都原慎司合作，在台北市逸仙路國父紀念館商圈的私宅開設〈琥珀〉割烹，以Omakase型式供應套餐，新餐廳自9月初起即展開壓力測試，在確保食物與服務品質無虞後將於10月3日正式營運，並自10月1日起接受訂位，台北市高端日本料理市場再增有「米其林DNA」的新餐廳。

近年國內高檔日料餐廳顧及「貴客」隱私需求，開始「離群」、擺脫人車熙來攘往的大馬路，轉進巷弄私宅，並縮小營業面積，每個餐期固定最多只接待20位客人用餐，並由系出名門的名廚在「板前」為客人烹調料理與客人互動。採類似樣態營運的餐廳，在台北都會已成高檔餐廳新主流。只是，在日料市場，這類餐廳多主攻生魚片、握壽司，菜單上，生、冷菜色占比高。〈琥珀〉的Omakase套餐中的熟食與熱食占比高，12道菜式中排除甜點，只有2道冷食、生食，其他都是用日本進口食材烹調的熟食、熱食，「既有料，也有理」。

開在台北逸仙路國父紀念館商圈私宅的〈琥珀〉割烹，占地60坪，餐廳規畫有一板前用餐區與兩間包廂，板前可待10位客人，兩間包廂可接待各6人。餐廳有一雅緻的庭院，包廂客人分別有獨立進出口，從庭院進出。餐廳所用餐具器皿皆由日本進口的「唐津燒」。

都原慎司現年47歲，他的廚藝資歷豐富，在大阪11年、東京5年、法國1年、橫濱1年，2017年他決定到九州熊本創業創〈新屋敷幸福論〉懷石料亭，第二年、2018年就在屬特別版的路《熊本．大分米其林指南》中得到二星肯定。熊本有3家二星餐廳，沒有米其林三星餐廳。

在法國的歷練，顯然開啟了都原慎司的視野，並深深影響了他的料理思維。《熊本．大分米其林指南》中對〈新屋敷幸福論〉的評語包括：「開放式現代廚房讓人感受到日本料理新時代來臨」、「八寸中有許多從西洋得到靈感創造的料理」，以及「在尊重傳統的同時，不忘探求下一世代的全新日本料理精神令人動容」。從這些描述中，不難領會都原慎司的料理觀。

日本料理分「關東派」與「關西派」，兩者各擅勝場，都原慎司除兩地都歷練足夠的時間，並曾歐洲工作歷練，「兼容關東與關西並融入當代精緻法式料理精神」，是都原慎司累積的資產與立足市場的競爭優勢。

「為什麼選擇在九州熊本開店？」，我問。都原慎司說，自己在東京修業時，發覺日本料理大部分新鮮食材都來自九州，加上自己也出身九州熊本，所以就毅然決定回到九州熊本創業開店。都原慎司並表示，他希望每天都能使用到當天捕撈或採摘到的最新鮮的海鮮及野菜，用精湛的廚藝做成料理給客人品嚐，讓客人體驗到用餐的幸福感。事實上，這也是店名〈幸福論〉的由來。

拜「米其林效應」之賜，〈幸福論〉自開店以來，不僅是接待全日本各地的饕客，還有世界各國家慕名遠道而來的客人，尤為台灣、香港客人居多。

〈琥珀〉只有晚上營業，食材都是日本進口，而都原慎司的料理，則傾力凸顯各種食材生而優越的本味與特質，沒有厚重或多餘的醬汁去破壞或干擾食材的風味與口感，在風味組合上一切都「很精準的恰到好處」，且呈盤「沒有藉花花草草虛張聲勢搞得很俗艷」，「盤中一切皆可食，且在風味與口感上彼此幫襯互補，互不搶戲」。

都原慎司擔任〈琥珀〉的總料理長，為了顧好品質，跟了他20年的大弟子小田健治則任〈琥珀〉駐店料理長。同時，內場台籍廚師全都系出名店且都頗有資歷，喜歡日料的資深食饕來此應會看到一些熟悉的面孔。至於這些日料職人為何來此，有待食家饕客細嚼慢嚥、親自體會了。