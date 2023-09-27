民情洶涌，任正非為什麼還說自己是果粉？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【香港經濟導報林少喜】9月19日，ICPC（國際大學生程式設計競賽）官網公開了華為創始人兼CEO任正非在8月21日、8月26日與ICPC基金會及教練和金牌獲得者的學生的談話紀要。

任正非在談及是否是果粉時表示： 我們不要排外，我們也經常探究蘋果的產品為什麼做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。

任正非這番表態的公開，正值華為手機Mate 60、蘋果手機iPhone 15幾乎同期發布，在社交平臺引起極大關註之際！華為8月底推出新款手機Mate 60，而蘋果公司官網一則員工圖片引發「辱華」爭議，盡管在蘋果的美國、法國、義大利、德國、挪威、日本、韓國等地區的網站也都使用了這張照片。

在民族情緒高昂的環境下，任正非的言論被一些網民稱贊為理性，網友丁丁當認為：「有此格局才成就偉業，任總不是企業家，而是戰略家！永遠開放，學習，進取！」。在某新聞網站的調查中，79%網民認同「蘋果是華為老師」的觀點。

這不是任正非第一次發表贊揚蘋果產品的言論。2019年，任正非在一場新聞發布會上對媒體表示：「我們家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦，不能狹隘地認為愛華為就用華為手機。」

任正非的開放胸懷貫穿整個華為成長史，也令到華為快速迭代成長。華為不止視蘋果公司為老師，還視IBM等公司為老師。1997年12月，任正非帶著華為幾位核心高管來到了美國，先後拜訪了惠普、休斯電子、貝爾實驗室和IBM這4家公司。此次訪問，讓任正非對華為在擴張中存在問題，以及如何解決企業在發展中出現的效率以及管理問題，有了新的認識。任正非認為IBM才能幫助華為改革，改革華為才能存活。

任正非找到IBM當時的總裁郭士納，想讓華為完整地引入IBM管理體系，郭士納回答：可以，但要付費，而且很貴。根據郭士納的方案，IBM將按照3個不同級別，按照每小時收費分別為300美元、500美元和680美元的服務價格，派出70位顧問進行為期5年的服務，也就是說華為需要花費20億元完成這次改革。任正非沒有還價，便爽快地答應了。郭士納對下屬說：華為要好好教。

1998年，回國後的任正非寫了篇文章《我們向美國人民學習什麼》，並召集了華為上百位中高層領導，宣佈與IBM的合作正式啟動，開展IPD（集成產品開發）、ISC（集成供應鏈）、IT系統重整、財務四統一等8個管理變革項目。

5年的服務期限後，任正非又讓IBM對華為進行組織流程的改造，因此華為總共向IBM學習了10年，學費高達40億元。

40億，即使是放在現在，也不是一般人或公司願意掏出去的，但在25年前，任正非連討價還價都沒有，就爽快地答應了！

虛心學習，是一個國家、一個民族、一個企業崛起和發展壯大的必經之路，也是唯一之路。

任正非深知：站在巨人的肩膀眺望遠方，是一條成功的捷徑。

任正非斥資40億學費向IBM虔誠拜師學藝，歷時五年，這種胸懷、格局與意志力、思想力，在中國數千年歷史中無疑是空前的，在世界經濟發展史上也極為罕見，這也正是華為之所以登上世界通訊科技巔峰的關鍵因素。華為能夠青出於藍而勝於藍，先後超越眾多競爭對手甚至老師，成為行業巨無霸，和任正非的思想、認知和胸懷息息相關。

本文由香港經濟導報社授權轉載。