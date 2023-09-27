詹懷雲、邱以太聯手「表」現MIDO品味

【中國時報 黃唯淯】在電影《成功補習班》飾演成功三劍客中的詹懷雲、邱以太，近日接受本報邀請進棚拍攝美度表（MIDO）時尚專題，身穿筆挺西裝搭配MIDO腕表，在現實生活中不若電影中的屁孩性格，反倒有種惺惺相惜的君子感，好奇他們在求學時真有像電影中那麼「中二」？兩人異口同聲回：「比電影還要『中二』多了！」

鮮肉出手 優雅時尚

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邱以太提到自己在補習班時，和學長因為太無聊，最後跑去抓昆蟲來玩，學長甚至還拿打火機去烤，他看完傻眼；旁邊的詹懷雲加碼說自己同學有次上課玩打火機，結果不小心整盒面紙燒起來，他忙著和同學滅火，老師邊抄黑板還邊好奇問：「為什麼一大早旁邊農田又在燒稻草？」旁邊同學直接憋笑到快內傷。

在電影中，兩人飾演的角色著重在青少年對自我性向的啟迪，從茫然無知到認知說出愛這個字，導演藍正龍花了相當多心思刻畫「成功三劍客」的心路轉變，也讓這部電影充滿歡笑與淚水。兩人這次應邀進棚拍攝時尚專題，戴MIDO Ocean Star海洋之星天文台認證600米特別版腕表與MIDO Baroncelli永恆系列月相計時碼表，展現年輕又不失優雅的鮮肉品味。

年度新作 功能優異

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而兩人此次戴的MIDO腕表均是今年新發力作，詹懷雲戴Ocean Star海洋之星天文台認證600米特別版腕表，搭載使用矽游絲的Calibre 80天文台認證自動上鏈腕表，具有防氦裝置與防水深度600米的優異功能，是一款不管正裝休閒均能輕鬆搭配的優異腕時計；邱以太則是戴MIDO Baroncelli永恆系列月相計時碼表，搭載使用鈦游絲的Calibre 60計時機芯，備有月相、計時、時分秒與日期顯示功能，巴黎飾釘紋與面盤上刷出的藍色髮絲紋更顯迷人，同樣也是美度今年的重磅話題腕表之一，預計10月上市。

MIDO Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕表，3萬5300元。圖／MIDO提供

MIDO Baroncelli永恆系列月相計時碼表Nato帶款式，9萬元，10月上市。圖／MIDO提供

MIDO Multifort先鋒系列M天文台認證腕表，4萬2400元。圖／MIDO提供