《傳產》量縮難改 今年房市交易量將年減8~11%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】永慶房屋昨(26)日發布第4季網路會員調查，目前房價看法多空對峙持續，永慶房產集團業務總經理葉凌棋說，全球通膨壓力未解，國內第4季又有總統大選，2023年整體房市「量縮」格局不變，預估2023年全年房市交易量約28.3至29.3萬棟間，與去年同期相比約減少8~11%左右。

據預售屋實價登錄資料統計，統計近二年1-7月預售屋交易，今年總銷金額達8575.3億元，交易量為5.4萬件，與去年同期相比，件數增加3.6%，總銷金額成長7.3%，顯示市場買氣回溫。葉凌棋說明，雖「平均地權條例」修法於7月1日正式上路，但定調不溯及既往加上預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，讓預售買氣仍較去年同期成長。

若觀察七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，觀察七都市況，台南、高雄表現最亮眼，交易量與總銷金額均成長逾二成，新竹縣市雖量增幅度小，但總銷金額大增22.5%，顯示新竹縣市預售屋房價上漲明顯，讓總銷金額增幅明顯大於件數的成長幅度。

據永慶房屋2023第四季網路會員調查，全台認為房價看漲比例維持34%，看跌的比例較上季減少2個百分點至31%，連三季下降，而認為房價持平的比例則增加2個百分點至35%。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，各國央行貨幣緊縮政策不變，但升息循環逐漸到了尾聲，而消費者對於通膨常態化的預期，讓消費者認為房價難有下跌的空間，不過，在全球經濟展望不佳，且烏俄戰爭沒有停火跡象，讓部分消費者看跌房價，本季房價看法呈現多空對峙的局面仍持續。