《電機股》上銀獲選「外資精選台灣100強」

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【時報記者莊丙農台北報導】上銀(2049)迎佳音，從1779家企業中脫穎而出，進入「外資精選台灣100強」第39名，代表上銀在「市場面」、「基本面」、「永續面」與外國法人喜愛投資方面均獲青睞。

「2023外資精選台灣100強」是台灣董事學會與企業發展研究中心，模擬全球不同機構法人投資方法，挑選台灣1779家上市上櫃企業進行評比，研究期間橫跨2020年至2022年，第一關「市場面」篩選從1779家企業中，淘汰1232家、第二關「基本面」排除412家、第三關「永續面」再排除13家等篩選之後，最後第四關再依企業外國法人持股市值排行，取前100大企業進入榜單。

上銀在「基本面」連續3年獲利成長並提供節能、高效率、永續環保產品；在技術服務上，提供先進的創新技術，協同客戶夥伴進行安裝測試，增進夥伴們採用產品的信心，進一步擴展市場佈局。2022年更與30家客戶夥伴，共同成立「智慧製造精進聯盟」，從關鍵零組件升級，帶動台灣工具機產業智慧化，邁向「智慧機械」新時代。

上銀「永續面」上，2021設立「永續發展委員會(ESG委員會)」，響應國際2050年淨零排放趨勢，設定短中長期減碳目標與路徑，並以提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢、建置再生能源四大核心策略全面展開減碳行動，從高階主管到全體員工，每個人都能充分理解自己在上銀中所扮演的永續角色，包括「產業轉型的創新者」、「綠色製造的實踐者」、「多元職場的營造者」和「社會共好的實現者」。同時，透過依循「誠信創新」、「友善環境」和「社會共好」三大主軸，來實現成為一家永續發展的精密機械領導企業。