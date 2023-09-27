美股盡墨 法人：短線觀察油價、美元指數等指標

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【中央社記者賴言曦台北27日電】美股26日賣壓沉重，道瓊指數重挫388點，創半年最糟表現。台股26日下跌176.16點，以16276.07點創4個月來收盤新低。法人分析，外資動向將持續牽動台股，油價、美國公債殖利率和美元指數走向是短線重要觀察指標。

美國10年期公債價格下跌、殖利率升至4.558%，創2007年10月以來新高；加上美國政府因支出法案懸而未決，可能再次運作停擺，令投資人焦慮。

道瓊工業指數26日重挫388點，跌幅1.14%，收在33618.88點。標準普爾500指數下跌63.91點，跌幅1.47%，收在4273.53點。那斯達克綜合指數下挫207.71點，跌幅1.57%，收在13063.61點。費城半導體指數大跌59.844點或1.77%，收3329.619點。

觀察台股產業動向，高爾夫球製造商明揚屏東廠22日爆炸，釀重大死傷，櫃買中心昨晚宣布，明揚自28日起變更交易方法，券商接受委託買賣時，應先收足款券。

法人分析，外資動向將持續牽動台股後市，包含油價、美公債殖利率和美元指數的走向，都是短線重要觀察指標；投資人本週也將關注個人消費支出（PCE）物價指數數據，並留意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等官員發言，以判斷聯準會今年剩餘2次例會，是否還會升息。