穿戴裝置再升級 健康管理小幫手

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【中國時報古明弘】智慧穿戴裝置訴求健康管理已成趨勢，Apple日前的發表會上，針對智能手表提升多項監測以及救援功能；HUAWEI昨（26）日也在台北發表秋季新品，其中「黃金手表」HUAWEI WATCH Ultimate Design最吸睛，其他表款也以提升運動表現和健康數據分析為訴求，成為用戶的健康小幫手，耳機則強化降噪功能。

表圈鑲嵌18K金的HUAWEI WATCH Ultimate Design，除了奈米微晶陶瓷鑲嵌6段18K金、藍寶石玻璃鏡面，並配備金色旋轉表冠，三層網狀鏈條表帶和可調節的蝴蝶釦，能應付100M深潛，為這次新品的最頂級商品，售價8萬8888元。WATCH GT 4結合時尚外觀，搭載100+運動模式及活力三環2.0，透過偵測心跳、血氧、睡眠、壓力等數據，協助用戶管理健康。

另外大家關心的Mate60手機是否有望在台上市，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示要看原廠全球布局，「我們也在焦急的等待。」引進台灣的產品一定會符合法規。他說Apple是個受尊敬的友商，激勵華為的設計研發，他認為是良性競爭。

9月初問世的Apple Watch Ultra 2適合用於水上運動，最深可達40公尺的休閒水肺潛水，以及最新加入的自由潛水。雙指互點兩下手勢就能操作APP，以及安全且具隱私地在裝置端Siri取得及記錄健康資訊。

Apple Watch Ultra 2 ，售價2萬7900。圖／Apple提供