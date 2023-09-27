耕興榮獲「 2023外資精選台灣 100強」

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耕興（6146）26日榮獲台灣董事學會評選為「 2023外資精選台灣 100強」企業殊榮，在100大企業中，以市值新台幣 257億元、銷售總額10億美元 （約新台幣 318億元 ）以下的企業規模脫穎而出。

從營運績效來看，耕興 2022年淨利率達30.66％、股東權益報酬率32.2％，分別優於百強平均 2022年淨利率為 21％、 29％的水準，凸顯公司不管是在基本面、市場面、永續面都具有相當優異的表現。

耕興代理發言人周煒哲特助表示，耕興不僅為消費者在各式 AIoT連網裝置做第一道品質、安全的把關，並重視公司治理與投資人關係等面向，包括提升股東權益、強化董事會運作、落實企業社會責任等

周煒哲指出，耕興自2007年上櫃16年以來，平均現金配息率保持在近 8成水準，外資持股比重逾5成，並三度榮獲《富比世》（ Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業 200強」， 今年成為25家獲此殊榮的台灣企業之一。

耕興本著勤耕興盛的水牛精神，一步一腳印發展至今，秉持「正派正直」、「進步成長」、「和諧共享」的經營理念，穩健地擴充全球化規模。以品質優先、技術第一、速度最快持續領先業界，保持 RF、 Mobile產品檢測世界第一的水準，確保檢測及零件服務能力及服務品質取得客戶長期的信任。