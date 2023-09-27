台灣國際廚藝美食挑戰賽(TCAC) 萬能科大榮獲1銀1銅2佳作

全台唯一世界廚師協會WORLDCHEFS認證的賽事-台灣國際廚藝美食挑戰賽（TCAC）於9月2日、3日在新北市舉行，吸引來自台灣和世界各地的超過220名參賽者踴躍參加，萬能科技大學餐飲管理系則是由林進源老師和黃義隆老師領軍所指導的二位選手進行挑戰，並在眾多參賽者中表現出色，餐二甲的甘明東同學在西式現場熱烹項目中脫穎而出，榮獲家禽類銀牌和海鮮類銅牌，展現出他傑出的廚藝技巧和創造力，另一位餐二乙的張佳源同學，則獲得了家禽類和海鮮類的佳作獎項，再次展現餐飲管理系的師徒制的培養內涵，學生不凡的表現不僅為自己、學校和本系亦帶來榮譽，也為台灣的餐飲業注入了新的活力，讓台灣在國際廚藝界有無限的潛力。

這場年度盛事由世界廚師聯合會認證，競賽凝聚了全球烹飪愛好者的熱情，並展現了台灣選手在國際廚藝界堅強的實力。「國際評審團」是由來自澳大利亞、新加坡、香港、瑞士、澳門、馬來西亞、德國、美國以及韓國等11個國家知名WORLDCHEFS認證的評審，以及受尊敬的本地評審和名廚所組成，將確保公正且有深度的評估，這進一步突顯了TCAC的專業性和國際性。

系主任廖成文於賽後表示透過辦理國際廚藝競賽，再次彰顯了本系學生的卓越表現，拓寬了他們的國際視野，精湛廚藝和創意備受評委的肯定與認同，最終取得優異的成績，他們是未來料理廚藝界的希望，也是台灣美食文化的重要推手，為他們的職業生涯帶來更多的可能性。

餐飲管理系的學生在2023年的台灣國際廚藝美食挑戰賽中取得了優異的成績，提升自己的廚藝水平，充分展現了他們的才華和實力，這一成就為台灣的餐飲教育和專業培訓帶來了無限的榮譽，也為我們展望了一個更加美味的未來，餐飲管理系將繼續培養優秀的烹飪料理專業人才，為台灣的餐飲業注入新的活力和創意。莊暢校長表示，萬能科大禮聘金牌教練、建置優質場域，鼓勵學生參加國際競賽。獲獎同學技藝增強、信心倍增，畢業同學進入高端服務產業，高薪就業。