數位部四面向推動AI 估今年帶來百億產值

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數位部27日赴立法院進行業務報告。在推動產業AI化、AI產業化方面，數位部說，就AI人才培育、AI技術深耕、AI產業發展及AI評測與驗證四大面向推動，預計今年可為產業擴展商機，帶來100億元產值，應用案例超過50案。

數位部業務報告指出，為促進企業釋出所持有的數據與資料，透過AI技術分析發揮更大價值，從完善資料信任基礎、推動資料信任服務、建構產業數據發展三大方向，為AI分析與應用數據建立堅固的基礎及生態系統。

數位部說，目前推出FAST AI一站式軟體系統測試使用版，協助跨八大產業領域共19家廠商，完成34,747,060筆資料訓練與建模，預期協助企業提高效率、增加精確度、改善風險管理、多元化業務，長期而言，可提高廠商競爭優勢。

此外，數位部說，112年AI領航補助首重應用AI科技強化防詐打詐量能，涵蓋AI智慧商務、AI智慧製造及AI智慧醫療等三大領域，已核定通過9家業者分別提出以AI應用技術為基礎的創新方案，將提供資金及輔導資源，協助企業加速AI應用技術方案研發及創造衍生投資，研提成熟且具落地應用運作模式（POB模式）AI產品、系統、服務或技術，並以AI幫助產業從源頭端推動防詐打詐應用方案等，同時與相關公協會合作積極推動電商詐騙網址通報機制運作，減少民眾受騙。

為使AI技術應用於各產業領域，數位部說，就AI人才培育、AI技術深耕、AI產業發展及AI評測與驗證四大面向推動，預計112年可為產業擴展商機，帶來100億元產值，應用案例超過50案。

而因應生成式AI發展，對其產出須確認準確性、可靠性及安全性，數位部說，預計112年底成立AI系統與產品評測驗證中心，建構AI評測機制，並積極參與國際組織，建立國際合作網絡，發展與國際接軌的AI規範與標準。

而為協助AI產業發展，數位部說，成立產業輔導服務團，遴選公協會成立產業推動小組（SIG），過去1年產出近30個概念驗證（PoC）案例，促成投資7億元及衍生商機產值約18億元。另協助廠商應用落地商轉（PoB），取得海外訂單，促進產業衍生投資達37億元。總計自PoC至PoB階段，已推動超過百例應用案例。