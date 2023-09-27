2023電商主播大賽台中站爆破全台灣 百萬得主呼之欲出

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

一場疫情改變了全球經濟結構，互聯網崛起後直播產業成為新趨勢，電商直播帶貨成為絕佳的創業選擇，伊凡國際電商公司為發掘電商直播帶貨人才，延續去年海選熱潮，今年再度舉辦「2023電商主播大賽」，首場在台北引爆後，第二站來到台中市華燈市多功能展演廳比賽就出現許多亮點，除了有第一位身障歌手參賽獲全場好評，還有一位參賽者表現到評審罕見地大喊簽下來，有機會角逐成為百萬得主。

伊凡執行長許宏宇表示，海選宗旨就是將入選的參賽者訓練成專業的直播帶貨主播，把好產品透過直播讓網友、消費者看見進而訂購，創造銷售業績，業者只要製造好產品，由電商負責曝光，並透過電商主播銷售，將好產品推介給消費者，共創4贏。

伊凡電商則指出，今年的電商主播海選⽐賽共要辦四場，預計招募500位直播主參賽，評審團更是陣容堅強，除邀請金鐘主持人徐乃麟，還包括知名女藝人李妍瑾、馬妞、億斯特總裁何冠穎、百萬網紅三度、台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州、音樂祭女王DJ 圓圓、電商女王詩亞、油條兄弟、美妝女神妮妮、茶葉帶貨女王瑜妹妹等，主持人由知名主播銘銘就-俊銘擔綱。

李妍瑾表示，這次的活動主要是網羅台灣的直播主人才後加以培訓，未來可以在中國擔任直播帶貨的專業直播主，因為在中國必須要有直播營銷師執照才能從事直播帶貨，被選上的人才經由愛妍社簽約，就會補助他們到平潭的影視基地進行培訓，去年入選簽約的選手已經在那裏培訓，也在線上帶貨。

李妍瑾也鼓勵參賽者說，想要挑戰新人生的朋友，只要願意面對鏡頭，勇於學習，就有機會拿到年薪百萬、千萬甚至上億的收穫，上一屆的冠軍現已成為講師，一年的演講費就有上億元。

由於活動報名辦法提到，歡迎所有想挑戰的民眾參加，更歡迎⾝障及二度就業人士報名，創造就業機會，果然，這次台中站就有一位脊椎受傷的身障歌手林政緯坐著輪椅參賽，他也是海選至今第一位以身障身分參賽，他以嘹亮得嗓音與幽默的故事撼動評審，獲得不錯的評價，成為台中站的第一個亮點。

比賽過程中，每位參賽者都有備而來，使出渾身解數希望入選，擺搞笑POSE、高喊揪咪引爆全台灣口號、自彈自唱、模仿嘻哈歌手等精彩內容，但每位選手最後30秒要接受嚴格考驗，就是由主持人隨機選出廠商提供的產品進行直播帶貨，這也是比賽最核心、關鍵的項目，更是展現實力，分出勝負的絕殺。

其中一位參賽者凱傑KJ，一上台有有大將之風，他直接拿出2支設定成按鈴的手機給評審，並與評審互動大玩「換句話說」遊戲，他先以流利、快速又犀利的口齒，讓評審在他說任何內容時可隨機按鈴，鈴聲一響只他就得換句內容，比如他說「太陽眼鏡很炫」，鈴聲一響他就要改口「太陽眼鏡可以看到死去的爺爺」，如此進行約3分鐘，逗得全場哄堂大笑，最後直播帶貨更是乾淨俐落，一秒也不浪費。

凱傑KJ的精彩演出獲得所有評審一致好評，李妍瑾還罕見地開玩笑說，「直接簽了，開始培訓」，另名評審則接話，「你是第一個被說直接簽的參賽者」，更有評審直指他是台中站最高分的參賽者，所有焦點都在凱傑KJ身上，這是台中站最精彩的另一個亮點。

許宏宇最後指出，台中站海選圓滿結束，海選結果將於2周後在「2023電商主播大賽」官網上公布，接下來，「2023電商主播大賽」將移師到南部地區進行第三站海選，至於比賽時間、地點，請大家耐心期待，有興趣參加挑戰的民眾，可以隨時關注「2023電商主播大賽」官網，網址為https://futureleader8888.com/。