懶人必看！罐頭保單是什麼？簡單而全面的選擇 優缺點一次看

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

保險作為現代人重要的財務保障工具，對於我們的未來及家人的安全有著不可忽視的作用，然而保險市場中複雜的產品種類往往讓人摸不著頭緒，特別是對不熟悉保險領域或缺乏時間深入研究的人來說，不過也有一種簡單而又全面的保險產品，客戶僅需大致選擇保障計畫及保費即可獲得保障，可以快速挑選到基本的保險，是非常便利的一種選擇！

什麼是罐頭保單？

顧名思義，罐頭保單以簡單的架構，讓客戶迅速了解並選擇適合自己的保障計畫，只要選擇基本的保障方案及對應的保費，就可以獲得全面性的保障，無須繁瑣的計劃設計。

罐頭保單架構通常是主約搭配1年定期附約，市場上通常會有基礎、進階、完整的三種版本可以選擇，價格通常都在2-3萬之間，版本依照價格跟完整性而有所差異，如以30歲成人為例，年繳保費約1-3萬不等，大多都以醫療實支為核心，部分含有意外險、重大傷病險、癌症險、醫療險、失能險等保障，從而確保了保障內容的全面性和完整性。

誰適合買罐頭保單？

答案是「第一次購買保險」、「預算有限」的人，及「新生兒」！為什麼呢？因為對於第一次涉足保險市場的人來說，保險術語和流程可能相對陌生，罐頭保單簡單的設計使其選擇變得簡單明瞭，節省了時間和精力。

除此之外，對於剛出生的嬰兒家庭可能伴隨著新的支出和負擔，並希望確保在這個關鍵時期能夠得到必要的保障。

而預算有限的人在保險選擇時通常會考慮保費的支出，罐頭保單通常以較低的保費提供相對高水平的保障，使得預算有限的人能夠在經濟負擔較小的情況下獲得全面型的保障，總而言之，這種「低保費、高保障」的特性使得罐頭保單成為了許多人的首選。

罐頭保單有那麼完美嗎？兩大問題讓你想清楚

天下沒有十全十美的事情！罐頭保單雖然看似低保費高保障、涵蓋範圍大，但也有一些限制，首先，這些保單缺乏個別性的保障，由於內容及條款是依據大多數人的需求產出的，無法針對個人的實際需求進行調整，也就意味著，如果今天從事高風險的活動，或從事特性的職業，當出現意外情況時，保險公司提供的理賠金可能也無法滿足你的需求。

再來，由於罐頭保單是定期險的形式，採的是自然費率，這意味著保費會隨著年齡增長而增加，該種費率在45歲後如果個人經濟狀況沒有成長，保費的增加有可能會成為一種負擔。

因此，評估自己是否適合購買罐頭保單至關重要，該設計適合尋求簡單保險覆蓋、預算有限的人群，在購買保單之前，要保人應該清楚了解自己的保險需求和生活狀況，仔細比較保費和提供的保障，最好在諮詢專業保險人員的建議和資訊後，做出最適合自己的決定，以確保完善的個人保障。

像是【InsKeeper 保險管家】就很了解罐頭保單這些需求，針對不同族群、不同的預算有各自適合的罐頭方案，以及線上的理賠模擬，可以清楚知道保障程度，即使沒有業務推銷也有好規劃，歡迎造訪網站了解：https://www.inskeeper.com.tw/combination