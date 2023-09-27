美股重挫台股也變天？黃天牧：對台股基本面有信心

美國道瓊指數重挫388點，創半年來最糟表現，市場擔憂影響台股。金管會主委黃天牧今早（27日）表示，國際市場對於美聯準會維持高利率時間可能比預期長，引起投資人焦慮，外在環境有變化，但台股基本面是可以信任的，台股基本面健全，「我對台股基本面有信心，尤其對台股重要產業前景有信心。」

黃天牧今列席立院財委會，會前受訪表示，最近氛圍是，上上週美聯準會暫時停止升息，但也沒有說就不升，也許年底前還有可能升，市場對美國過去這段時間升息，是否利率維持高檔在一段比預期要長的時間 ，投資人與產業就會有點焦慮，因利率高，成本各方面會相對偏高，這種焦慮跟不確定性，最近對國際股市有影響，台股當然也受到這方面影響，加上在重要節日前（中秋節），市場都覺得會有點不安，幾項因素造成股市波動。

黃天牧指出，以台股基本面來看，他今年初在新春記者會上，曾用「撲朔迷離」形容今年的台股，4月英國經濟學人雜誌也用「蒙娜麗莎效應」，來形容疫後的經濟有點曖昧不明，現在處於疫後，每人從不同角度，在疫後的經濟金融情況下，對經濟前景無法做非常好的預測，整個環境有很多不確定性。

黃天牧也表示，台股在半導體、電子、AI產業的供應鏈，有其本身的韌性與基本面，認為從整個的基本面來看，台股是有其價值，那今年到目前為止外資匯入約138億美元，累計約是2298億美元，「外資進出是常態」，台股現金股利加上股票股利殖利率約3.74％，從今年1月到現在台股漲幅，除日本外是主要市場的第二名，「我們對本身的資本市場基本面要有信心」，並再次以「展現韌性、穩健前行」8字來形容台股。