台北特色餐廳「馥森梧桐墅」：文山區隱藏版美食 甫開幕即聲名大噪

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台北木柵區新開幕的一間特色餐廳「馥森梧桐墅」饗宴於日式庭院中，從這裡可以遠瞰到繁華的信義區景觀。除了供應色香味俱佳的料理外，更將茶藝與表演巧妙結合，旨在為食客打造一次前所未有的饗宴。自9月16日開幕至今，網路上頗多好評，更因其隱於山林，堪稱文山區隱藏版美食。

Huang Alisa認為，馥森梧桐墅的用餐體驗是從一杯迎賓茶開始的，而在用餐過程中，餐廳更是安排了「茶席展演」，這是一種非常特別的用餐儀式，享受美食的同時，也能體驗到中華文化的深度和魅力，「很有儀式感的餐廳，我都說是文山區隱藏版美食。」

部落客Huang Alisa認為，馥森梧桐墅是文山區隱藏版美食餐廳。圖／業者提供

馥森梧桐墅坐落於山間，與日本庭院風格的花園相互輝映。客人可以在陽光明媚的白天與親友共賞好茶，或在星月下品醇美酒，這裡已成為木柵地區的最新美食和風景據點，為當地被看好的特色餐廳。其料理融合了現代亞洲與西方的烹饪手法，其中一些代表性的菜餚，例如「皇帝魚情人淚蒸牛奶滑蛋」有鱘龍魚佐現撈海小卷、鮑魚與雨來菇煮汁蒸蛋等，都散發出迷人的風味和質感。

另一道招牌菜「菠菜明虎蝦鑲鳳翼」結合了鮮美的海虎蝦和新鮮的菠菜，帶給客人層次豐富的味覺享受。而提供的茶飲，如來自木柵老泉里的有機鐵觀音金萱，自種植至製作都經過精心選擇和處理，確保其香氣和味道至上。

但這裡不僅僅是一家餐廳，馥森梧桐墅更像是一座藝術殿堂，建築師黃慶洲的「白鳥」裝置和花藝大師朱永安的「鳳凰羽麟」軟雕塑，使整個空間都洋溢著藝術的魅力。每一處都可以發現鳳凰的蹤影，這是一個充滿希望和驚喜的地方。餐桌使用高級的黑鏡面玻璃，巧妙地將日式庭院的日夜和四季之美呈現於室內，結合「鳳凰羽麟」和大自然的和諧，確保客人在享受美食的同時，也能沉浸於四季變換的美景中，極適合愛侶倆共度浪漫時光。

此外，這間特色餐廳還提供名為「夢浮」的茶藝展演，用舞蹈詮釋了鳳凰尋找棲息之地的高尚思想。而私人包廂更適合舉辦小型派對或商務會議，擁有尊貴的私人空間和專屬服務。

「馥森梧桐墅」這名字反映了其對大自然的敬意，代表著繁茂與生命力，這裡不僅是一個品味佳肴的好地方，更是藝術、自然和人文情感的完美融合，希望每位到訪的客人都能留下深刻的印象。

梧桐墅餐廳營業時間：午餐 11:30~14:30 晚餐 18:00~21:30 週二至週日（週一公休）

電話：02-2577-1589 或 02-2936-1230

地址：台北市文山區老泉街26巷27號

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