數位部：開發防詐雷達 偵測出1.7萬筆可疑商品

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

政府積極打詐，數位部在堵詐和阻詐方面扮演重要角色。數位部27日赴立法院進行打詐業務辦理情形專題報告時指出，就公私合作開發數位防詐工具部份，已開發「防詐雷達」，主動掃描機制找出可疑的詐騙電商商品或帳號，累計已掃描超過42萬次，偵測出1.7 萬筆具有高風險商品。

數位部報告指出，在公私合作開發數位防詐工具部份，已開發數位防詐工具「防詐雷達」，其目標為預防假網拍詐騙事件發生，以主動掃描機制找出可疑的詐騙電商商品或帳號，累計已掃描超過42萬次，偵測出1.7 萬筆具有高風險，經整理成風險清單提供給電商平台人工審查後進行預防性下架。

此外，數位部說，也利用AI新科技防止詐騙手法措施，包含補助研發AI應用於堵詐、阻詐業者，如：富邦、網威智慧、台哥大等，分別從銀行端、系統設備端及電信端著手，強化金融辨識可疑交易與帳戶的能力，讓系統得以即早阻詐防護，避免個資外洩等風險。透過辨識可疑設備，提早辨別詐騙、可疑或惡意內容，協助相關產業共同從源頭防阻詐騙圍堵擴散。

在強化輔導電商資安防護能力方面，數位部報告指出，主動提供資安關懷與顧問諮詢服務，現場評估高風險電商業者資安防護現況，並提出改善建議以提升資安能量。112年迄今已對34家業者進行資安評級與6家紅隊演練；另規劃辦理法制宣導說明會，透過公協會通知會員，作資安及法遵的宣導，促進業者瞭解相關法規規範。

在檢查與通報查處方面，數位部說，自111年8月27日起至112年8 月31日，針對重大個資外洩或高風險業者加強行政檢查及精進通報與監督程序，針對15家業者辦理17次行政檢查；另依個資法規定針對保有大量個資業者主動進行檢查，今年9月至12月規劃再辦理9 場行政檢查。

數位部也說，將積極辦理電商個資外洩案件。自111年8月27日起至8月31日止，接獲疑似個資外洩通報共53家，均依規定請業者調查回復說明，其中26家已結案、11家尚在觀察期、16家尚待補正。且經調查函請業者限期改正及裁罰共計8家，業者均依限提出改善措施。

數位部強調，打擊詐欺為我國目前首要任務之一，各機關正透過政策工具、機關間彼此合作及公私力協作，期能降低詐騙案件之發生。產業署除在主管產業上，竭盡全力盤整詐騙態樣，找出痛點，並推動補強及預防措施外，亦將協助民眾、產業、各部會及檢警調導入數位科技及資訊安全等技術應用，聯合各方防堵詐騙集團，積極與各部會共同將打詐工作發揮其最大效能。