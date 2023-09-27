法人：iPhone 15 Pro過熱 無關台積電3奈米製程

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）蘋果高階版iPhone 15 Pro系列傳出散熱問題，韓國媒體點名台積電3奈米製程是主因。不過分析師今天指出，Phone 15 Pro系列過熱問題與台積電3奈米製程無關，蘋果很可能是為了讓機身重量輕，因此在散熱系統設計妥協。

蘋果高階版iPhone 15 Pro系列於22日起在全球銷售，市場傳出內建的A17 Pro晶片有過熱問題，韓國媒體Business Korea在26日引述消息人士報導，iPhone 15 Pro系列過熱，可能是台積電3奈米製程技術影響。

不過專業評測網站「瘋先生」26日專文分析，iPhone 15 Pro系列在不同市場的主板設計不同、散熱設計仍採用石墨薄片、背面散熱遭尾插排線阻隔、機身背面散熱無全面覆蓋設計等4大因素，牽動iPhone 15 Pro系列散熱表現。

天風國際證券分析師郭明錤今天深夜也在社群平台X貼文指出，iPhone 15 Pro系列過熱問題，與台積電3奈米製程無關，主要很可能是為了讓機身重量更輕，因素對散熱系統設計妥協，例如散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等因素。

郭明錤分析，蘋果可能透過更新軟體修正iPhone 15 Pro系列散熱問題，不過除非調降處理器效能，否則改善效果將有限。

郭明錤認為，蘋果若無妥善解決iPhone 15 Pro系列散熱問題，可能影響iPhone 15 Pro系列產品週期的出貨量。

iPhone 15 Pro系列在22日起銷售後熱銷，美系外資法人觀察主要市場到貨時間，預估美國市場的iPhone 15 Pro Max到貨時間要45天，在中國要等50天，在日本市場甚至要等51.3天。