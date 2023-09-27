美債殖利率飆16年新高 國泰世華首席經濟學家估兩情況才會回落

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美10年期債券殖利率上衝4.56％，創16年來新高點。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，美債殖利率創16年新高，主因是美國聯準會利率維持「Higher and (much) longer 」，現在市場對利率政策仍充滿不確定性，9月聯準會雖維持利率不變，但11、12月市場無法確定是否為升息循環終止，是美債殖利率往上飆升的根本原因。

但美債殖利率飆升還有「助攻」原因，林啟超指出，因預算協商因素，最快可能9月30日美政府機構關門，穆迪也已示警美公債將被降評，市場擔憂美公債有被降評的風險在，成為近期的助攻因素。

後續美債殖利率還會持續飆升嗎？林啟超認為：「市場要看到升息循環告一段落，殖利率才有可能回落，但不會是現在。」他說，美聯準會主席鮑爾認為，利率維持高檔，對經濟衝擊沒有想像中大，且認為利率要維持在一定高檔，否則對通膨會打折扣，11、12月都還有時間，這段期間包含非農就業數據、CPI等，若數據符合預期，通膨比較趨緩、就業數據往下走，聯準會才能正式告訴外界「升息循環告一段落」，但離這些數據公布都還有一段時間，市場也在等。

林啟超指出，有兩個情況下，長線公債殖利率才有可能回落：第一，市場對最後一次升息循環預期確定；第二，就業數字明顯減少，或通膨如預期往下走，市場開始預期11月、12月利率不動，美債殖利率就會回落，「但不會是倒V型下滑」，今年跟2008年、2020年最大不同，就是即使停止升息，通膨仍在2％之上，聯準會要降息可能會很晚才發生，甚至明年利率要大幅下降機率微乎其微，長券利率下跌幅度有限。