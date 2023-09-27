台股早盤「V轉」翻紅 重電族群政策作多領軍

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台股27日早盤上演大V轉，早盤開低最低下探16,212.86點，惟後續在台積電（2330）低檔有撐翻紅帶動下，指數也重返平盤之上，指數暫報16,295.11點，小漲19.04點，類股方面，電線電纜股漲勢整齊，合機（1618）爆量大漲逾半根漲停板，大亞（1609）、大山（1615）同步上漲，重電類股的華城（1519）也走強。

關注美股26日表現，四大指數全盤皆墨，道瓊工業指數下跌388點，或1.14％，收在33,618.88點；標普500指數下跌63.91點，或1.47％，收在4,273.53點；Nasdaq指數下挫207.71點，或1.57％，收13,063.61點；費半指數下跌59.84點，或59.84點，收3,329.62點。

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中信投顧指出，就台股目前指數亦面臨先前雙腳築底支壓互換及短均線及月線空頭排列雙重夾擊壓力來看，預料台股迅速扭轉頹勢可能性並不大，台股延續弱勢整理格局恐難避免。

不過，觀察目前台股拉回尚能力守22日破底翻紅低點16,202點之上，多方勉強保留一線反攻火種，若近日美股能夠適時擴大技術性反彈力道，台股並非沒有重回向上緩步推進的機會，惟目前盤勢走向仍由空方略占上風，故現階段持股水位不拉高。

操作方面，建議以短打短線跌深且具題材性標的為主，如AI相關的PC、散熱、PCB等或是政策加持的重電、軍工均可留意，後續觀盤則有「三大重點」，為美股反彈力道、本波修正低點、新台幣匯率能否守穩32元。