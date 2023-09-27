台灣室內空氣品質週開跑 推廣室內空氣好安淨運動

台灣室內環境品質管理協會 (TIEQM) 所舉辦的「第五屆台灣室內空氣品質週」於 9月25 日進行了今年主要專案成果的發表會, 首先由鄭仁雄理事長與大家分享國際上重要的資訊: 世界衛生組織 (WHO)宣稱，每年有近 700 萬人因環境和家庭空氣污染而過早死亡。

研究顯示教室空氣品質與兒童在學校的學業表現有直接相關。 據世界衛生組織宣稱，室內空氣污染暴露會導致包括增加中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病和肺癌的疾病和死亡風險。2023 年9月21 日: 全世界 COVID-19 確診病例共有 7.7 億人, 約7百萬人死亡, WHO 及美國 CDC已公開承認空氣傳播是重要的感染途徑, 疫情過後，改善室內空氣品質，健康建築之新思維更受重視，如英國, 比利時, 澳洲, 加州, 等都採取了相關的立法或補助行動, 代表性事件如2022 年3 月美國EPA發表「建築物內的清淨空氣挑戰」，聯邦政府提供 5000 億美金以協助學校, 公共場所改善室內空氣品質，並保護公眾健康。2023 年 9 月20日: 第一屆世界衛生組織/歐洲室內空氣會議 ，做出一步改變室內空氣品質以保障人類健康。

新冠疫情已經引發室內空氣污染風險重新評估, COVID-19 大流行凸顯了適當通風對於減少引起呼吸道疾病的病毒傳播的重要性, 世衛組織在疫情期間發布的一套針對學校、家庭和辦公室的里程碑式指導方針中記錄了空氣交換率上升減少了室內病毒傳播。室內化學污染物受到更多關注: 塑合板通常含有甲醛， 在缺乏適當通風的情況下，在現代瓦斯爐上烹飪也會導致過量接觸細顆粒物和氮氧化物 (NOx)，而與造成氣喘有關。長期接觸有毒清潔產品和致癌化學物質，可能會導致慢性疾病的風險增加。最近的許多研究，都發現了室內二氧化碳濃度較高與認知能力下降之間的關係。不幸的是，沒有單一的靈丹妙藥可以解決室內空氣污染危機。然而室內空氣品質改善不見得需要花費很高才達成，有許多價格低廉且適用於全球北方和南方建議可考慮。諾克斯認為有很多不同的策略。 “你不需要在每棟建築中都配備昂貴的通風系統。”

現代辦公室可能是密閉的，雖然節能，但也缺乏足夠的室內空氣交換和健康的通風。圍繞淨零排放的一些行動可能會通過將污染物密封在建築物中而使室內環境變得更糟, 100年前，我們就清淨水進行過同樣的討論而如今人們普遍都能接受並享受建築物中有乾淨的水，我們都在不斷呼吸空氣, 更應該倡議建築物也應該是提供清淨的空氣。

當日主題由鄭仁雄理事長分享了TIEQM在今年以來主要的專案成果，數位部入選的計畫「公益創新-智慧安淨公廁治理管理服務」及與台灣設計研究院合作的「城市產業創新計畫-運動中心室內空氣品質改善整體解決方案」, 亦特別邀請到環境部 沈志修常務次長, 大氣環境司 張根穆副司長, 環境管理署環境衛生組 林憶芳副組長, 陳瑞霖秘書等蒞臨指導及交流, 此外共同主辦單位: 幸福健築協會理事長: 邵文政理事長, 台灣衛浴文化協會 黃世孟理事長, 台北市公寓大廈管理維護商業同業公會 潘睿彬理事長, 建築中心林杰宏副行長及本會顧問江哲銘教授與黃思蓴教授皆親自出席, 進行許多建設性的意見交流, 最後與會產官學研來賓皆共同承諾一起攜手合作來改善台灣各類建築物的室內空氣品質, 保障民眾健康, 而這正是後疫時代推動「室內空氣好安淨運動」向前邁向一大步!