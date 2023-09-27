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NVIDIA攜手NTT DOCOMO 推全球首個 GPU 加速5G 網路

NVIDIA 與 NTT DOCOMO 合作推出全球首個高效能、軟體定義的 GPU 加速 5G 網路。圖／輝達提供
NVIDIA 與 NTT DOCOMO 合作推出全球首個高效能、軟體定義的 GPU 加速 5G 網路。圖／輝達提供

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NTT DOCOMO 宣布，在其日本網路中部署 GPU 加速的無線解決方案，將為全球首家部署 GPU 加速商用 5G 網路的電信公司。該5G Open RAN 解決方案微採用富士通基於 NVIDIA Aerial 虛擬無線接取網路堆疊和 NVIDIA 整合型加速器建構的高效能 5G 虛擬無線接取網路 （vRAN）組合，使電信公司能夠創建一個完全由軟體和雲端定義的網路。

隨著生成式人工智慧風靡於全球企業的決策者之間，全球的電信公司正在探索如何透過5G和即將到來的6G網路，以具成本效益的方式將許多新的人工智慧應用推送至邊緣設備。DOCOMO 此舉旨在解決推動效能改善、總持有成本和能源效率改進的數十億美元問題。

NTT DOCOMO全球Open RAN解決方案負責人Sadayuki Abeta表示：「憑藉多供應商的聯結，Open RAN 為建構具有前所未有靈活性和可擴充性的下一代 5G 網路提供了機會。我們期待繼續與NVIDIA合作，提供滿足這些需求的基礎設施解決方案。」

該5G Open RAN解決方案為第一個運用NVIDIA Aerial平台進行電信商用部署的5G vRAN，具備了經過強化的營運商級vRAN堆疊。該平台匯集了適用於 5G 的 NVIDIA Aerial vRAN 堆疊、人工智慧框架、加速運算基礎設施以及長期軟體支援和維護。

NVIDIA對DOCOMO推出的解決方案正推動電信業轉型。NVIDIA提供了一個高效能、軟體定義、雲原生、AI驅動的5G解決方案，適用於本地部署的和電信營運商的RAN。

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