竹科工程師夜間缺氧十幾分 過胖患睡眠呼吸中止風險增

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根據臺灣睡眠醫學學會統計，全台有睡眠障礙者約佔人口10%，其中有80-100萬為睡眠呼吸中止症患者，若是晚上打鼾聲音大、夜尿等各種睡不好的症狀頻繁出現，就算晚上沒有熬夜，睡眠時間超過6小時，白天仍有精神不濟、想打瞌睡的情況發生，小心就是睡眠呼吸中止症找上身！

竹科工程師 白天精神不濟影響工作表現

新竹馬偕醫院李翊豪醫師說，近期診間觀察，患有睡眠呼吸中止症病患平均年齡明顯下降，過往就診年齡平均40歲以上，但近年小於35歲的病患人數明顯增加，且新竹馬偕門診患者中，有7成是竹科工程師。「竹科工程師屬高知識份子，他們對於疾病衛教更為重視。」李翊豪醫師表示，工程師在得知睡眠呼吸中止症對於心肝腎肺腦等器官都有影響，特別是心血管疾病、腦中風、失智等等問題後，較其他類型的工作者更傾向採取積極的治療。

也因為睡眠呼吸中止晚上缺氧的問題，容易讓記憶力下降、白天打瞌睡、或有專注力不足的狀況發生，可能影響工作表現，因此，工程師有較高動力改善病況。來就診的工程師包含電腦工程師、軟體工程師、晶片研發工程師、產線工程師及作業員等，評估都是需要高度專注，容錯率低的工作類型，專注力下降對於工作影響極大，經過確診及治療安排，白天精神狀態多大幅改善。

「肥胖」讓竹科工程師風險增 夜間閉氣十幾分危害健康

李翊豪醫師說明，由於竹科工程師工作常常需要加班或是夜班輪班多，作息及飲食時間不穩定，新陳代謝受影響，平常運動量若是不足，則容易造成BMI指數過高、肥胖機率增加。工作壓力大更會提升肥胖機率，當壓力大使自律神經平衡受到干擾時，交感神經可能會過度激活，同時副交感神經可能受到壓制。這種情況可能導致腸胃道運動的減緩，消化過程的延緩，進而影響脂肪的代謝與累積。

提醒竹科工程師，若發生「打呼、肥胖、睡不飽」三個症狀時，一定要有警覺。「打呼」鼾聲音若是過大，在房門外也能聽見呼聲，需要特別留意；根據衛生福利部國民健康署指引，「肥胖」是以BMI計算，身高175公分，體重超過74公斤就是過重(BMI 24)、超過83公斤就是肥胖(BMI 27)；而「睡不飽」則是白天發生精神不濟、想打瞌睡的狀態。

李翊豪醫師提出，睡眠呼吸中止症的高風險族群，睡眠期間的血氧濃度比打呼次數更須重視，因為缺氧才是造成器官損害的兇手。肥胖會使脂肪組織堆積於咽部和頸部，上吸道額外組織和脂肪增厚會造成呼吸道狹窄，呼吸道肌肉也容易因此而塌陷，造成睡眠呼吸中止及缺氧發生。就診的一位工程師Alan(化名) 治療前不僅無法專注，更有頭痛情況。經檢測發現睡眠期間血氧濃度低到只有78% (正常值為≧95%) ，並且睡眠期間有數十分鐘是呼吸阻塞合併血氧降低的狀態，器官必然負荷不了無法正常運作，白天精神狀態不佳便是身體狀況的示警！

「睡眠呼吸中止症」多元方式合併治療可使病情控制更佳

睡眠呼吸中止症第一步以減重為主，還是建議患者要能維持健康體態，讓BMI降到24以下降低脂肪組織堆積。其次搭配非侵入式的正壓呼吸器輔助，在體重沒有降到標準值內前，能透過輔具在喉道塌陷時進氣，以達到呼吸不中斷，大腦不缺氧的狀態，讓身體維持良好的睡眠，讓器官真正休息、啟動修復機制。

部份患者可能因為鼻咽喉的狀況造成正壓呼吸配戴時有漏氣的情況，嚴重者經醫師評估也會施加手術，讓正壓呼吸器發揮作用，達成疾病控制的目標。前述的工程師Alan便是合併減重、正壓呼吸器、鼻中隔鼻道成型手術，使睡眠呼吸中止症獲得控制，白天不再有精神不振的困擾。

醫療發展「睡眠呼吸中止症」居家檢測更簡單

科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁提到，根據臺灣睡眠醫學學會統計，目前台灣睡眠呼吸中止症診斷率僅約為0.49%，各大醫院雖已積極成立睡眠中心，但恐仍無法負荷目前龐大的檢測量能。目前已有新型、免費的「居家睡眠檢測」服務，除了操作簡便、儀器輕巧、準確率高外，更大幅縮短醫院中心的排隊等候時間，也貼近一般民眾在家的真實睡眠情境。

「居家睡眠檢測」除了可以了解AHI值，即睡眠期間呼吸中止的次數，還能檢測血氧濃度，了解睡眠期間是否有缺氧的情況發生，提供醫師診斷必要的參考數據，透過分析提供及早發現疾病，才能為健康把關。