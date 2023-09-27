美參眾兩院就撥款法案陷僵局 政府關門風險上升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天將試圖推動一項跨黨派法案，避免政府5天後關門；而聯邦眾議院則是尋求提出另一個僅獲共和黨陣營支持的議案。

路透社報導，參眾兩院意見分歧下，聯邦政府愈來愈可能於10月1日發生10年來第4度斷炊的窘境。這樣的黨派僵局模式已開始衝擊華爾街對美國政府債信的信心。

參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）與共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）正在合作，讓一項短期延長聯邦資金的跨黨派措施、維持現有水平的預算得以過關。

參院一名幕僚表示，參院版本的法案將使政府資金維持到11月17日，其中包含約60億美元的國內災難因應資金，以及提供給烏克蘭的另一筆約60億美元援助。

這項議案的細節尚未對外公布，因此還不清楚若獲得國會批准，這筆資金可以維持幾週。

參院將表決是否對這項法案展開辯論，而參院100席需至少獲60票支持才能過關。

同時，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天跟記者說，他將尋求讓分裂的共和黨人通過一項法案來提供政府臨時資金。

但由於他打算將嚴格的邊界與移民限制措施附加在此一版本法案內，因此不太可能在眾院或參院獲得足夠的民主黨人支持，讓法案最終生效成為法律。

民主黨籍的總統拜登與麥卡錫5月在聯邦債限僵局尾聲時，同意在10月1日開始的財政年度提供1.59兆美元的可自由支配支出。兩人當時的目標是避免政府今年關門。但共和黨右翼強硬派拒絕了那項協議，要求再削減約1200億美元。

麥卡錫的議案將重新啟動前總統川普主打的政策，也就是興建美墨邊界圍牆並收緊移民政策。批評人士說，這等同終結美國的移民庇護措施。

麥卡錫呼籲拜登與國會民主黨人重新考慮他們的反對立場；參院共和黨領袖麥康奈則是懇請眾院共和黨同僚支持參院版本的法案。他說：「無論從任何角度來看，政府關門都是不好的消息。」

麥卡錫說：「讓我們為邊界做些事情，保持政府運作，向這個國家展現我們可以做對的事，並解決我們剩下的問題。」

如果民主、共和兩黨沒有達成共識，10月1日起大批聯邦政府職員將被迫休無薪假，重要經濟數據公布等服務也將暫停。華府的史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo）表示，如果政府斷炊，園方為即將返回中國的3隻大貓熊舉辦的歡送會規模也將跟著縮減。

這樣的僵局也令國際信用評等公司穆迪（Moody's）感到擔憂，但不清楚這是否會影響美國信評，因為先前政府關門未對這個全球最大經濟體造成嚴重衝擊。