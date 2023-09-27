衛福部：實質轉型蛋標原料地 本周起試辦半年

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進口雞蛋近期延燒食安疑慮，衛福部食藥署今（27）日說明，自9月25日起，進行為期半年的，實質轉型蛋製品雞蛋原料原產地標示試辦計畫，以各大通路商為本次優先試辦業別。

衛福部長薛瑞元上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，針對實質轉型雞蛋產地揭露試辦計畫，他說，生鮮雞蛋如果經過加工，變成茶葉蛋、溏心蛋、滷蛋等，實質產型後就可以以加工地為產地，理論上可以這樣標示，但跟社會觀念不太一致，因為一般民眾可能不認為，雞蛋煮熟產地就改變，所以將輔導主要通路業者，標示雞蛋原料生鮮產地，預計試辦6個月，目前四大超商通路都願意配合。

食藥署則表示，為確保消費者知及選擇的權益，在2023年9月21日召開專家討論會議，專家建議輔導業者主動揭露，具有蛋型的實質轉型蛋製品雞蛋原料原產地，如白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等，輔導措施試行6個月，視施行結果研議後續實施方式。

本次試辦期間自2023年9月25日起為期6個月，以各大通路商為本次優先試辦業別，產品範圍以具有蛋型的白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等散裝蛋製品為主，標示方式建議可參考散裝食品標示規定，以卡片、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明之方式，擇一標示。